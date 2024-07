કૂટનીતિની જીતઃ સેનામાં કાર્યરત ભારતીયોને પરત મોકલવા રશિયા રાજી

મોસ્કોઃ ભારતની એક મહત્ત્વની કૂટનીતિની જીતમાં રશિયા એ બધા ભારતીયોની છુટ્ટી કરશે, જે રશિયાની સેનામાં કામ કરી રહ્યા છે અને તેમની વાપસીની સુવિધા પ્રદાન કરશે. આ મુદ્દો વડા પ્રધાન મોદીએ રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિનની સાથે વાતચીતમાં ઉઠાવ્યો હતો.

વડા પ્રધાન મોદીએ સોમવારે મોસ્કોના રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિનથી મુલાકાત કરી હતી. પુતિને PM મોદીનું સ્વાગત કર્યું હતું અને બંને નેતાઓ એકમેકના ગળે મળ્યા હતા. આ બેઠકમાં બંને નેતાઓએ હાથ મિલાવ્યા હતા અને એકમેકનું ઉમળકાભેર સ્વાગત કર્યું હતું. વડા પ્રધાન મોદીએ મોસ્કો પહોંચ્યા પછી સૌથી પહેલાં પુતિનની સામે આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો અને રશિયાની સેનામાં ભરતી થયેલા ભારતીયોને પરત મોકલવાની માગ કરી હતી અને બંનેની વચ્ચે પહેલી મુલાકાત પછી બીજી વાર મળવા પહેલાં રશિયાએ ભારતની માગ માની લીધી હતી અને વોર ઝોનમાં ફસાયેલા બધા ભારતીયોને પરત મોકલવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

Gratitude to President Putin for hosting me at Novo-Ogaryovo this evening. Looking forward to our talks tomorrow as well, which will surely go a long way in further cementing the bonds of friendship between India and Russia. pic.twitter.com/eDdgDr0USZ

— Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2024