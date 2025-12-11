અમેરિકા સાથે ભારતની ટ્રેડ ડીલ લગભગ ફાઈનલ

નવી દિલ્હીઃ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી ટ્રેડ ડીલ અંગે હવે મોટી આશા જાગી છે. મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર (CEA – Chief Economic Advisor) ડો. વી. અનંત નાગેશ્વરને જણાવ્યું છે કે અમેરિકા સાથેની ટ્રેડ ડીલ સંબંધિત મોટા ભાગના મુદ્દાઓ ઉકેલી દેવામાં આવ્યા છે અને ચર્ચા હવે અંતિમ તબક્કામાં છે. આ નિવેદન ત્યારે આવ્યું છે જ્યારે વૈશ્વિક બિઝનેસ માહોલ અનિશ્ચિત છે અને બંને દેશો એક સ્થિર અને સંતુલિત કરારની શોધમાં છે. સરકારને વિશ્વાસ છે કે ડીલ થાય તો રોકાણ, નિકાસ અને ટેક સેક્ટરને મોટો ફાયદો થશે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઈન્ડિયા–યુએસ ટ્રેડના મોટા ભાગના મુદ્દાઓ ઉકેલાઈ ચૂક્યા છે અને જો માર્ચ સુધી ડીલ ન થાય તો તે આશ્ચર્યજનક ગણાશે. તેમણે સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે જો માર્ચ સુધી ઈન્ડિયા–યુએસ ટ્રેડ ડીલ ન થાય તો મને આશ્ચર્ય થશે. આ નિવેદન સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે કે આગામી મહિનાઓમાં બંને દેશો વચ્ચે એક મોટા ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટની જાહેરાત થઈ શકે છે, જે નિકાસકારો, આયાતકારો અને રોકાણકારો માટે ગેમચેન્જર સાબિત થઈ શકે છે.
CEAના જણાવ્યા મુજબ બંને દેશો વચ્ચે કેટલાક ટેક્નિકલ મુદ્દાઓ હતા જેમાં મતભેદ હતા, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં અનેક રાઉન્ડની ચર્ચા બાદ મોટા ભાગના મુદ્દાઓ પર સહમતી બની ચૂકી છે.
સરકારનું માનવું છે કે આ ડીલ માત્ર બિઝનેસને જ નહીં વધારશે પરંતુ ભારત માટે રોકાણ, ટેક્નોલોજી, ડિફેન્સ, ડિજિટલ ટ્રેડ અને સર્વિસ સેક્ટરમાં નવા દરવાજા ખોલશે. અધિકારીઓનું માનવું છે કે અમેરિકન કંપનીઓની ભારતમાં રસ સતત વધતો જાય છે અને આ ડીલ તે વિશ્વાસને વધુ મજબૂત કરશે.
એ જ રીતે ભારતીય નિકાસકારો—ખાસ કરીને ટેક્સટાઇલ, એન્જિનિયરિંગ, IT-સર્વિસિસ અને ફાર્મા સેક્ટર—પણ આ કરારમાંથી મોટો લાભ જોઈ રહ્યા છે.