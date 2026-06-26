ભારતની આ ખાણમાંથી દર વર્ષે નીકળશે 900 કિલો સોનું!

આંધ્રપ્રદેશ: દેશમાં પહેલી વાર વાણિજ્યિક સોનાના ઉત્પાદન તરફ એક મોટું પગલું ભરવામાં આવ્યું છે. મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુએ કુર્નૂલ જિલ્લાના જોનાગિરીમાં ₹405 કરોડના ગોલ્ડ માઇનિંગ અને પ્રોસેસિંગ પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. તેના વિસ્તરણ માટે શિલાન્યાસ પણ કર્યો. રાજ્યના ઇતિહાસમાં તેને “સુવર્ણ પ્રકરણ” ગણાવતા, મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે આ પ્રોજેક્ટ 2047 સુધીમાં “સુવર્ણ આંધ્ર”ના વિઝનને સાકાર કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે.જાહેર સભાને સંબોધતા, નાયડુએ કહ્યું કે આ દેશનો સૌથી મોટો ખાનગી ક્ષેત્રનો ગોલ્ડ માઇનિંગ પ્રોજેક્ટ છે, જે રાયલસીમા ક્ષેત્રના આર્થિક વિકાસને વેગ આપશે અને સ્થાનિક યુવાનો માટે મોટાપાયે રોજગારીની તકો ઉભી કરશે. તેમણે કહ્યું, “આજે આંધ્ર પ્રદેશના ઇતિહાસમાં એક સુવર્ણ પ્રકરણની શરૂઆત છે. રત્નોની ભૂમિ તરીકે ઓળખાતું રાયલસીમા હવે આ સુવર્ણ યાત્રાનું કેન્દ્ર બનવા જઈ રહ્યું છે.”
પ્રથમ તબક્કામાં 600 એકર પર ખાણકામ
મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે રાજ્ય સરકારે આ પ્રોજેક્ટ માટે કુલ 1,500 એકર જમીન ફાળવી છે. પ્રથમ તબક્કામાં 600 એકર જમીન પર ખાણકામ શરૂ થઈ ગયું છે, જ્યારે બાકીના વિસ્તારને પછીના તબક્કામાં વિસ્તૃત કરવામાં આવશે. પ્રોજેક્ટની વિકાસ કંપનીઓ, જીઓ મૈસુર સર્વિસીસ અને ત્રિવેણી અર્થમુવર્સની પ્રશંસા કરતા તેમણે કહ્યું કે જોનાગિરીમાં સમૃદ્ધ ઇતિહાસ છે. તેમણે સમજાવ્યું કે પ્રાચીન સમયમાં આ પ્રદેશ “સુવર્ણગિરી” તરીકે ઓળખાતો હતો.
સુવર્ણગિરી અશોકની રાજધાની હતી
ચંદ્રાબાબુ નાયડુએ જણાવ્યું કે પ્રાચીન સુવર્ણગિરી સમ્રાટ અશોકની ચાર મુખ્ય રાજધાનીઓમાંની એક હતી. નજીકના એરાગુડીમાં મળેલા શિલાલેખો આ પ્રદેશની ઐતિહાસિક સમૃદ્ધિ અને મહત્વની સાક્ષી આપે છે. તેમણે નોંધ્યું કે આ પ્રદેશ સદીઓથી સોના અને કિંમતી પથ્થરોના ભંડાર માટે પ્રખ્યાત છે. વિજયનગર સામ્રાજ્યના મહાન શાસક શ્રીકૃષ્ણદેવરાયના શાસનકાળ દરમિયાન પણ રાયલસીમા રત્નોના વેપાર માટે એક મુખ્ય કેન્દ્ર હતું. મુખ્યમંત્રીએ એ પણ યાદ કરાવ્યું કે વિશ્વ-પ્રસિદ્ધ કોહિનૂર હીરા પણ આંધ્રપ્રદેશ સાથે સંકળાયેલો હતો, જે રાજ્યનો ખનિજ સંપત્તિ સાથેનો લાંબા સમયથી જોડાયેલો સંબંધ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે.
જોનાગિરીનું નામ બદલીને ‘સુવર્ણગિરી’ કરવાનો પ્રસ્તાવ
મુખ્યમંત્રીએ જાહેરાત કરી કે તેઓ જોનાગિરી ગામનું નામ બદલીને ‘સુવર્ણગિરી’ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે. તેમણે એવી પણ જાહેરાત કરી કે ગામને દત્તક લેવામાં આવશે અને ‘સુવર્ણગિરી મોડેલ ગામ’ તરીકે વિકસાવવામાં આવશે. મને વિશ્વાસ છે કે આ સોનાની ખાણ અહીંના લોકોના જીવનમાં પરિવર્તન લાવશે અને તેમની આજીવિકાને મજબૂત બનાવશે.”
પ્રથમ વર્ષમાં 400 કિલોગ્રામ સોનું ઉત્પન્ન થશે
મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે આ પ્રોજેક્ટથી પ્રથમ વર્ષમાં આશરે 400 કિલોગ્રામ સોનું ઉત્પન્ન થવાની અપેક્ષા છે. આગામી વર્ષોમાં ઉત્પાદન વધારીને વાર્ષિક આશરે 900 કિલોગ્રામ કરવાનો લક્ષ્યાંક છે. તેમણે કહ્યું કે ભારત વાર્ષિક આશરે 800 ટન સોનાની આયાત કરે છે, જે ક્રૂડ ઓઇલ પછી દેશનો બીજો સૌથી મોટો આયાત છે. સ્થાનિક ઉત્પાદનમાં વધારો થવાથી નોંધપાત્ર વિદેશી હૂંડિયામણ બચત થશે અને આયાત પર નિર્ભરતા ઓછી થશે.
રાજ્ય સરકારને રોયલ્ટી આવકમાં કરોડો રૂપિયા મળશે
નાયડુએ જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય સરકારને સોનાના ઉત્પાદન મૂલ્યના ચાર ટકા રોયલ્ટી મળશે. સરકારી અંદાજ મુજબ, આંધ્ર પ્રદેશને પ્રથમ વર્ષમાં 400 કિલોગ્રામ સોનાના ઉત્પાદન પર આશરે ₹57 કરોડની રોયલ્ટી મળશે. જ્યારે વાર્ષિક ઉત્પાદન 900 કિલોગ્રામ સુધી પહોંચશે, ત્યારે રાજ્યને આશરે ₹144 કરોડની આવક થવાની ધારણા છે.
ખાણ નજીક જ્વેલરી પાર્ક સ્થાપિત કરવામાં આવશે
મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર પ્રોજેક્ટ સ્થળની નજીક જ્વેલરી પાર્ક સ્થાપિત કરવાની યોજના ધરાવે છે. ઉદ્દેશ્ય અહીં કાઢવામાં આવતા સોનાને રિફાઇન કરવાનો અને તેને અન્ય રાજ્યોમાં મોકલવાને બદલે સ્થાનિક સ્તરે જ્વેલરી ઉત્પાદન માટે ઉપયોગ કરવાનો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આનાથી મૂલ્યવર્ધન વધશે, સ્થાનિક ઉદ્યોગોને વેગ મળશે અને રોજગારની નવી તકો ઊભી થશે.આંધ્ર પ્રદેશ “અન્નપૂર્ણા” અને “રત્નનગર્ભા” બંને છે
નાયડુએ જણાવ્યું હતું કે આંધ્ર પ્રદેશ માત્ર કૃષિ ઉત્પાદનમાં સમૃદ્ધ નથી પણ ખનિજ સંપત્તિની દ્રષ્ટિએ દેશના સૌથી ધનિક રાજ્યોમાંનું એક છે. તેમણે રાજ્યને “અન્નપૂર્ણા” અને “રત્નગાર્ભા” બંને તરીકે વર્ણવ્યું હતું. રાજ્યના મુખ્ય ખનિજ સંસાધનોનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે મંગમપેટામાં બેરીટ્સ, કડપામાં ચૂનાનો પત્થર અને યુરેનિયમ, વિશાખા એજન્સી વિસ્તારમાં બોક્સાઈટ, ચિમાકુર્તીમાં ગેલેક્સી ગ્રેનાઈટ, કુપ્પમમાં લીલો ગ્રેનાઈટ, શ્રીકાકુલમમાં વાદળી ગ્રેનાઈટ, ગુડુરમાં અભ્રક, નેલ્લોરમાં સિલિકા, ઉત્તર આંધ્ર કિનારે દરિયા કિનારાની રેતીના ખનીજો, અનંતપુર અને કડપામાં આયર્ન ઓર અને કૃષ્ણા-ગોદાવરી બેસિનમાં કુદરતી ગેસ અને પેટ્રોલિયમના વિશાળ ભંડાર છે. તેમણે કહ્યું કે સરકાર રાજ્યના કુદરતી સંસાધનોમાંથી મહત્તમ આર્થિક લાભ મેળવવા માટે આ ખનીજો પર આધારિત મૂલ્યવર્ધન ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. ચંદ્રબાબુ નાયડુએ જાહેરાત કરી કે કડપ્પા જિલ્લામાં પ્રસ્તાવિત રાયલસીમા સ્ટીલ પ્લાન્ટનો શિલાન્યાસ ૩ જુલાઈએ થશે.