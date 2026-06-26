ઝોહરાન મમદાનીએ ન્યૂ યોર્કવાસીઓને આપી કઈ મોટી ભેટ?

ન્યૂ યોર્ક: શહેરના હાઉસિંગ બોર્ડે બે વર્ષ માટે લગભગ દસ લાખ નિયમન કરાયેલા એપાર્ટમેન્ટના ભાડામાં વધારો ન કરવાનો નિર્ણય લીધો. મેયર ઝોહરાન મમદાનીએ તેમના કાર્યકાળના થોડા મહિનાઓ પછી જ તેમના મુખ્ય ચૂંટણી વચનને પૂર્ણ કર્યું.શહેરના ભાડા માર્ગદર્શિકા બોર્ડે, 7-1 મતથી, ઓક્ટોબરથી શરૂ થતા એક વર્ષ અને બે વર્ષના ભાડા માટે શૂન્ય-ભાડા વધારો નક્કી કર્યો. મેનહટનના એક મ્યુઝિયમ ઓડિટોરિયમમાં એકઠા થયેલા સેંકડો ભાડૂતોએ પરિણામ પર ખુશી વ્યક્ત કરી.

મામદાનીએ તેને ઐતિહાસિક વિજય ગણાવ્યો

“આ શહેરના ભાડૂતો માટે એક ઐતિહાસિક વિજય છે. આ એવી રાહત છે જેના આપણા શહેરના કામ કરતા લોકો હકદાર છે,” ન્યૂ યોર્કના મેયર ઝોહરાન મમદાનીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.

આ મતદાન એક અઠવાડિયા લાંબી, વાર્ષિક પ્રક્રિયાનું પરિણામ હતું જે નક્કી કરે છે કે મકાનમાલિકો ભાડા-સ્થિર એપાર્ટમેન્ટ પર કેટલું ભાડું વધારી શકે છે. આ એપાર્ટમેન્ટ્સ ન્યૂ યોર્કના લગભગ એક ચતુર્થાંશ લોકો દ્વારા કબજે કરવામાં આવ્યા છે. ભાડા માર્ગદર્શિકા બોર્ડ પગાર, ફુગાવો, જાળવણી ખર્ચ, કર અને મકાનમાલિકોની આવક જેવા પરિબળોને ધ્યાનમાં લે છે. બોર્ડના 2025ના અભ્યાસ મુજબ, નિયમન કરાયેલ એપાર્ટમેન્ટ માટે સરેરાશ માસિક ભાડું $1,599 હતું. દરમિયાન, લિસ્ટિંગ એજન્સી સ્ટ્રીટઇઝી અનુસાર, શહેરમાં નવા ભાડા એપાર્ટમેન્ટ માટે સરેરાશ ભાડું $3,950 છે.

જાન્યુઆરીમાં પદ સંભાળ્યા પછી, ડેમોક્રેટિક સોશિયાલિસ્ટ ઝોહરાન મામદાનીએ બોર્ડના નવ સભ્યોમાંથી છ સભ્યોની નિમણૂક કરી છે. તેમણે એવા વ્યક્તિઓને પસંદ કર્યા છે જે તેમના મતે ભાડૂઆતો પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવતા હોય. મામદાનીએ શહેરને વધુ સસ્તું બનાવવાનું વચન આપ્યું છે. ચૂંટણી જીત્યા પછી, ઝોહરાન મમદાની ક્વીન્સમાં ભાડા-નિયંત્રિત એક બેડરૂમવાળા એપાર્ટમેન્ટમાંથી, જેનો ખર્ચ દર મહિને લગભગ $2,300 હતો, મેનહટનમાં મેયરના પાંચ બેડરૂમવાળા સત્તાવાર નિવાસસ્થાનમાં રહેવા ગયા.

ગુરુવારના મતદાનથી ઝોહરાન મમદાની માટે એક સફળ સપ્તાહ પૂરો થયો. તેમણે યુએસ કોંગ્રેસમાં ન્યૂ યોર્કની બેઠકો માટે ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના નામાંકન માટેની નજીકની સ્પર્ધામાં ત્રણ ડાબેરી ઉમેદવારોની જીતની પણ ઉજવણી કરી.

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