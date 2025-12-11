ઇન્ડિયાAI પ્રી-સમિટ: સુશાસન માટે AI કેવી રીતે ઉપયોગી?

ગાંધીનગર: કેન્દ્ર સરકારે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી મંત્રાલય (MeitY) હેઠળ ઇન્ડિયાAI મિશન સાથે એક જવાબદાર અને સમાવિષ્ટ AI ઇકોસિસ્ટમ બનાવવા તરફ વધુ એક પગલું ભર્યું છે, ગુરુવારે રાજ્યમાં પ્રાદેશિક પ્રી-સમિટ ઇવેન્ટનું આયોજન કર્યું છે.

ગુજરાત સરકાર અને આઇ.આઇ.ટી. ગાંધીનગરના સહયોગથી મહાત્મા મંદિર ખાતે આયોજિત આ કાર્યક્રમ, ભારત-AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ એ 2026 પહેલા એક મુખ્ય તૈયારી સ્વરૂપે બેઠક છે. મુખ્ય સમિટ આવતા વર્ષે 15 થી 20 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન નવી દિલ્હીમાં યોજાશે.

પ્રાદેશિક પરિષદનો ઉદ્દેશ્ય વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારીઓ, ટેકનોલોજી નેતાઓ, સંશોધકો અને ઉદ્યોગ નિષ્ણાતોને એકત્ર કરીને ચર્ચા કરવાનો છે કે AI ભારતના આર્થિક, ડિજિટલ અને સામાજિક પરિવર્તનને કેવી રીતે ચલાવી શકે છે. ચર્ચાઓમાં શહેરી અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં શાસન, જાહેર સેવાઓ અને વિકાસને મજબૂત બનાવવા માટે AIનો ઉપયોગ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરાશે.

સમિટમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, રાજ્યના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા, મુખ્ય સચિવ મનોજ કુમાર દાસ, અધિક સચિવ MeitY અને NICના ડાયરેક્ટર જનરલ અભિષેક સિંહ અને ગુજરાતના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગના સચિવ પુનુગુમાતલા ભારતીનો સમાવેશ થાય છે.

“ગુડ ગવર્નન્સ માટે AI: ભારતના ડિજિટલ ભવિષ્યને સશક્ત બનાવવું” થીમ પર કેન્દ્રિત, આ કાર્યક્રમમાં MeitY, ભાષિની, ગૂગલ ક્લાઉડ, માઇક્રોસોફ્ટ, IBM રિસર્ચ, NVIDIA, ઓરેકલ અને AWS જેવી સંસ્થાઓના રાષ્ટ્રીય અને વૈશ્વિક નિષ્ણાતો દ્વારા મુખ્ય સત્રો રજૂ કરવામાં આવશે. આ સત્રોમાં શાસન માટે AI, કૃષિમાં AI, સ્માર્ટ ગ્રામીણ વિકાસ, આરોગ્યસંભાળ નવીનતા, ડિજિટલ સમાવેશ, ફિનટેક વૃદ્ધિ અને જનરેટિવ AI સહિત વિવિધ વિષયો પર વિચારવિર્મશ કરવામાં આવશે.બીજો મુખ્ય ધ્યાન બહુભાષી AI અને ભાષિની જેવા પ્લેટફોર્મ દેશભરમાં ભાષા અવરોધોને કેવી રીતે દૂર કરવામાં મદદ કરી રહ્યા છે તેના પર રહેશે. સહભાગીઓને IndiaAI અને ગુજરાતના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગ દ્વારા ક્યુરેટ કરાયેલા એક્સપિરિયન્સ ઝોનની મુલાકાત લેવાની તક પણ મળશે. આ ઝોન શાસન, આરોગ્યસંભાળ, કૃષિ અને ઉદ્યોગમાં AI-સંચાલિત ઉકેલો પ્રદર્શિત કરશે. નીતિ નિર્માતાઓ, ટેક્નોલોજિસ્ટ અને શિક્ષણવિદોને એક જ પ્લેટફોર્મ પર લાવીને, ગાંધીનગર પ્રી-સમિટનો ઉદ્દેશ્ય એવા AI માળખા બનાવવાનો છે જે સ્કેલેબલ, વિશ્વસનીય અને જાહેર હિત સાથે સુસંગત હોય.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR