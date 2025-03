UNમાં ભારતની પાકિસ્તાનને કડક ચેતવણી, “PoK ખાલી કરવું જ પડશે…”

ન્યૂયોર્ક: ભારતે સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં પાકિસ્તાન પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભારતના કાયમી પ્રતિનિધિ પાર્વથાનેની હરીશે કહ્યું કે પાકિસ્તાને ગેરકાયદે રીતે જમ્મુ-કાશ્મીરના ભાગ પર કબજો કરેલો છે, જેને ખાલી કરવો પડશે. સોમવારે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદ(UNSC)ની ઓપન ડિબેટ દરમિયાન તેમણે આ નિવેદન આપ્યું હતું.

