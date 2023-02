મહિલા T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતે આયર્લેન્ડને 5 રનથી હરાવ્યું, સેમી ફાઈનલમાં પ્રવેશ

મહિલા T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતે આયર્લેન્ડને 5 રનથી હરાવ્યું. વરસાદના વિઘ્ન વચ્ચે આ મેચનો નિર્ણય ડકવર્થ-લુઈસના આધારે કરવામાં આવ્યો હતો. આ મેચમાં ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતીય ટીમે 20 ઓવરમાં 156 રન બનાવ્યા હતા. ટીમ ઈન્ડિયા માટે સ્ટાર ઓપનર સ્મૃતિ મંધાનાએ 56 બોલમાં 9 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાની મદદથી 87 રનની શાનદાર અડધી સદી ફટકારી હતી. સ્મૃતિની શાનદાર બેટિંગ અને ભારતની આ જીત બાદ ટીમ ઈન્ડિયા વર્લ્ડ કપની સેમીફાઈનલમાં પહોંચી ગઈ છે.

https://twitter.com/T20WorldCup/status/1627707508348571648

ભારતીય ટીમ સેમી ફાઇનલમાં પહોંચી

T20 વર્લ્ડ કપમાં આયર્લેન્ડ સામેની જીત બાદ ભારતીય ટીમ સેમી ફાઇનલમાં પહોંચી ગઈ છે. ટીમ ઈન્ડિયા T20 મહિલા વર્લ્ડ કપની સેમિફાઈનલમાં પહોંચનારી ત્રીજી ટીમ બની ગઈ છે. આ સાથે જ ભારતીય ટીમ ગ્રુપ 2માં ઈંગ્લેન્ડ બાદ અંતિમ ચારમાં પહોંચનારી બીજી ટીમ છે. ભારતીય ટીમે આ વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. આવી સ્થિતિમાં તમામ ભારતીય ચાહકોને આશા છે કે ટીમ ઈન્ડિયા આ વખતે વર્લ્ડ કપ ચોક્કસપણે જીતશે.

https://twitter.com/T20WorldCup/status/1627704964750446592

મંધાનાએ ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ રમી હતી

ભારતીય ટીમ વતી સ્ટાર ઓપનર સ્મૃતિ મંધાનાએ આયર્લેન્ડ સામે ધમાકેદાર બેટિંગ કરી હતી. આ મહત્વપૂર્ણ મેચમાં તેણે 56 બોલનો સામનો કર્યો અને શાનદાર 87 રન બનાવ્યા. આ ઇનિંગમાં સ્મૃતિએ 9 ફોર અને 3 શાનદાર સિક્સર ફટકારી હતી. મંધાનાએ શેફાલી વર્મા સાથે પ્રથમ વિકેટ માટે 62 રનની ભાગીદારી કરી હતી. તે જ સમયે, અંતિમ ઓવરોમાં, તેણે બોલરોના ઘણા સમાચાર લીધા અને જોરદાર ચોગ્ગા અને છગ્ગા ફટકાર્યા. સ્મૃતિની આ શાનદાર ઇનિંગના કારણે ભારતે આયર્લેન્ડને હરાવીને સેમિફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી. જો કે, ચાહકો માટે તે નિરાશાજનક બાબત હતી કે આ મેચનું પરિણામ ડકવર્થ લુઈસ દ્વારા આવ્યું.

India are through to the semi-finals 🥳

They win by DLS method against Ireland in Gqeberha to finish the Group stage with six points 👊#INDvIRE | #T20WorldCup | #TurnItUp pic.twitter.com/6SOSiUMO9L

— T20 World Cup (@T20WorldCup) February 20, 2023