પાકિસ્તાનના પૂર્વ પીએમ ઈમરાન ખાનને હાઈકોર્ટમાંથી મળ્યા જામીન

પાકિસ્તાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન ઈમરાન ખાનને સોમવારે મોટી રાહત મળી છે. લાહોર હાઈકોર્ટે તેમને જામીન આપ્યા હતા. ખાન ખુદ કોર્ટમાં હાજરી માટે પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમના સમર્થકો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. પાકિસ્તાન તહરીક-એ-ઈન્સાફ પાર્ટીના વડા ઈમરાન ખાને કોર્ટમાં હાજર થતા પહેલા કહ્યું કે હું કોર્ટનું સન્માન કરું છું. હું કોર્ટમાં હાજર થવાનો છું. હાઈકોર્ટમાં જઈને પોતાના સમર્થકોને સંદેશો આપતાં તેમણે કહ્યું હતું કે તેઓ જેલભરો આંદોલન પાછું નહીં ખેંચે અને મારી તમામ સુરક્ષાની જવાબદારી સરકારની છે. ઈમરાન ખાનને લાહોર હાઈકોર્ટે સાંજે 5.30 કલાકે રજૂ કર્યા હતા, ત્યારબાદ તેમના પર સુનાવણી શરૂ થઈ હતી.

ઈમરાન ખાન પર શું હતો આરોપ

પાકિસ્તાન તહરીક-એ-ઈન્સાફ (PTI)ના અધ્યક્ષ ઈમરાન ખાનને સોમવારે (20 ફેબ્રુઆરી) તેમના વિરુદ્ધ નોંધાયેલા આતંકવાદી કેસમાં 3 માર્ચ સુધી વચગાળાના રક્ષણાત્મક જામીન આપવામાં આવ્યા હતા. પાકિસ્તાનના ચૂંટણી પંચ (ECP) દ્વારા ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવેલા ઈસ્લામાબાદમાં વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન કથિત રીતે તોડફોડ કરવામાં આવી હતી.

The former prime minister and Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Chairman Imran Khan filed another protective bail plea in Lahore High Court (LHC). As per details, the bail plea was filed in the police station Sangjani Islamabad case: Pakistan's ARY News pic.twitter.com/Q7xUJsBaCl

