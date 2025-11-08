ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા પાંચમી T20 વરસાદને કારણે રદ, ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રેણી 2-1થી જીતી

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પાંચમી T20I મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી છે. ફક્ત 4.5 ઓવર રમાઈ હતી, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ 52 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ મેચ ફરી શરૂ થઈ શકી ન હતી. આ સાથે, ભારતીય ટીમે પાંચ મેચની શ્રેણી 2-1 થી જીતી લીધી છે. મુખ્ય કોચ તરીકે ગૌતમ ગંભીરે T20I શ્રેણીમાં જીતનો પોતાનો અણનમ સિલસિલો ચાલુ રાખ્યો છે.
બ્રિસ્બેનના ઐતિહાસિક ગાબા ખાતે રમાયેલી પાંચમી T20 મેચમાં, ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. જ્યારે શુભમન ગિલ અને અભિષેક શર્મા ભારતીય ઇનિંગ્સની શરૂઆત કરવા આવ્યા, ત્યારે બંનેએ શરૂઆતથી જ પોતાના બેટ સ્વિંગ કરવાનું શરૂ કર્યું. ટીમ ઈન્ડિયાએ પ્રથમ બે ઓવરમાં 19 રન બનાવ્યા, પરંતુ ચાર ઓવરમાં સ્કોર ઝડપથી 47 સુધી પહોંચી ગયો.
પાંચમી ઓવરનો પાંચમો બોલ ફેંકાયા પછી, ભારે વરસાદને કારણે રમત અટકાવી દેવામાં આવી. લગભગ 2 કલાક અને 15 મિનિટ સુધી મેચ ફરી શરૂ ન થઈ શકી, ત્યારબાદ મેચ રદ જાહેર કરવામાં આવી. અગાઉ, શ્રેણીની પહેલી મેચ પણ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી.