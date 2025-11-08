સેનાએ જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ‘Operation Pimple’ શરૂ કર્યું

ભારતીય સેનાએ જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં એક મોટું ઓપરેશન શરૂ કર્યું છે. સેનાએ કુપવાડામાં બે ઘુસણખોરોને ઠાર કર્યા. સેનાએ આ ઓપરેશનને ‘ઓપરેશન પિમ્પલ’ નામ આપ્યું છે. ચિનાર કોર્પ્સે જણાવ્યું હતું કે આ વિસ્તારમાં હજુ પણ સર્ચ ચાલુ છે. સેનાએ જણાવ્યું હતું કે ગુપ્તચર એજન્સીઓને કુપવાડામાં ઘૂસણખોરી અંગે માહિતી મળી હતી. તેના આધારે, સેનાએ કુપવાડાના કેરન સેક્ટરમાં સંયુક્ત ઓપરેશન શરૂ કર્યું. આ દરમિયાન શંકાસ્પદ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ જોવા મળી. સેનાએ તાત્કાલિક આતંકવાદીઓને ઘેરી લેવાનું શરૂ કર્યું. આતંકવાદીઓએ સેના પર અંધાધૂંધ ગોળીબાર કર્યો, જેનો જવાબ આપ્યો.
આતંકવાદીઓ માટે શોધ કામગીરીની સાથે, જમ્મુ અને કાશ્મીર જેલોમાં કેદીઓની તપાસ શરૂ થઈ ગઈ છે. કાઉન્ટર ઇન્ટેલિજન્સ કાશ્મીર સંદેશાવ્યવહાર ઉપકરણોની તપાસ માટે ઝુંબેશ ચલાવી રહ્યું છે. વધુમાં, જમ્મુ જિલ્લામાં પોલીસે સિમ કાર્ડ ડીલરોના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં 70 થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે.
આતંકવાદીઓને ખતમ કર્યા પછી, પોલીસ સંપૂર્ણ એક્શન મોડમાં છે. ડોડા પોલીસે માર્યા ગયેલા આતંકવાદીઓના રહેઠાણો અને એન્કાઉન્ટર સ્થળોની એક સાથે તપાસ કરી છે. શ્રીનગરમાં, પોલીસે ત્રણ શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરી છે. તેમની પાસેથી હથિયારો અને દારૂગોળો મળી આવ્યો છે. સેનાએ સામગ્રી જપ્ત કરીને આતંકવાદી કાવતરાને નિષ્ફળ બનાવ્યો હતો. પોલીસ પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે કોનાખાન દાલગેટના મમતા ચોક ખાતે વાહનોની તપાસ કરવામાં આવી રહી હતી. તે દરમિયાન, નંબર પ્લેટ વગરની એક મોટરસાઇકલને રોકવામાં આવી હતી. બે લોકોએ તેમાંથી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તેઓ પોલીસે પકડી લીધા હતા.