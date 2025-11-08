ચીનની લશ્કરી શક્તિમાં વધારો, ત્રીજું એરક્રાફ્ટ જહાજ ‘ફુજિયાન’ તૈયાર, ભારત સહિત આ દેશનો તણાવ વધશે

પેસિફિક મહાસાગરમાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે, ચીને તેના ત્રીજા એરક્રાફ્ટ કેરિયર, ફુજિયાનનું નિર્માણ પૂર્ણ કરી લીધું છે. શનિવારે, ચીની પીએલએ નેવીએ ફુજિયાનના ઓપરેશનલ ડેમોનો એક વીડિયો બહાર પાડ્યો. આ અઠવાડિયે, ફુજિયાનનો કમિશનિંગ સમારોહ ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગની હાજરીમાં યોજાયો હતો.
ઉલ્લેખનીય છે કે, આ નવું એરક્રાફ્ટ કેરિયર ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક કેટપલ્ટ ટેકનોલોજી પર આધારિત છે. અત્યાર સુધી, ફક્ત યુએસ ગેરાલ્ડ ફોર્ડ-ક્લાસ એરક્રાફ્ટ કેરિયર્સ જ આ ટેકનોલોજીથી સજ્જ હતા. ઇલેક્ટ્રોનિક કેટપલ્ટ ટેકનોલોજી ફાઇટર એરક્રાફ્ટને કેરિયરના ટૂંકા રનવે ડેક પરથી ઉડાન અને ઉતરાણ કરવાની મંજૂરી આપે છે.
ફિલિપાઇન્સ સાથે ચીનનો તણાવ
ચીન દ્વારા તેના ત્રીજા એરક્રાફ્ટ કેરિયરનું નિર્માણ દક્ષિણ ચીન સમુદ્રમાં ફિલિપાઇન્સ સાથે ચાલી રહેલા તણાવના સમયે કરવામાં આવ્યું છે. છેલ્લા બે વર્ષમાં, ચીની અને ફિલિપાઇન્સની નૌકાદળો ઘણી હિંસક અથડામણોમાં સામેલ થઈ છે. ચીનનો આરોપ છે કે ફિલિપાઇન્સ અમેરિકાના ઉશ્કેરણી પર ચીન સાથે મુકાબલાના દાવપેચમાં સામેલ છે.
ચીનનું વલણ ખાસ કરીને દક્ષિણ ચીન સમુદ્રમાં તેમજ તાઇવાન અંગે આક્રમક છે. તાજેતરમાં, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે ચીનના રાષ્ટ્રપતિએ તેમને ખાતરી આપી હતી કે તેઓ તાઇવાન પર હુમલો નહીં કરે.
ભારતની ચિંતાઓ વધી શકે છે
ચીનનું ત્રીજું એરક્રાફ્ટ જહાજ ભારત માટે ચિંતાનું કારણ બની શકે છે, કારણ કે હિંદ મહાસાગર ક્ષેત્રમાં ચીનની પ્રવૃત્તિઓ સતત વધી રહી છે. હિંદ મહાસાગરમાં ચીની યુદ્ધ જહાજો, સર્વે જહાજો અને સબમરીન વારંવાર જોવા મળે છે.
ભારતીય નૌકાદળના વાઇસ ચીફએ કહ્યું…
તાજેતરમાં, ભારતીય નૌકાદળના વાઇસ ચીફ (વાઇસ એડમિરલ) સંજય વાત્સાયને જણાવ્યું હતું કે, ચીની યુદ્ધ જહાજો હિંદ મહાસાગરમાં પ્રવેશથી લઈને બહાર નીકળવા સુધી નજીકથી દેખરેખ હેઠળ છે. ભારત પાસે બે વિમાનવાહક જહાજો INS વિક્રાંત અને વિક્રમાદિત્ય છે. ભારતીય નૌકાદળ પણ ત્રીજા વિમાનવાહક જહાજની શોધ કરી રહ્યું છે, પરંતુ હજુ સુધી સરકાર તરફથી તેમને લીલી ઝંડી મળી નથી.
થોડા વર્ષો પહેલા, તત્કાલીન (હવે મૃત) ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ (CDS) જનરલ બિપિન રાવતે નૌકાદળના ત્રીજા વિમાનવાહક જહાજની આશા પર પાણી ફેરવી દીધું હતું, એમ કહીને કે આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ હિંદ મહાસાગરમાં તેમના વ્યૂહાત્મક સ્થાનને કારણે નૌકાદળના સ્થિર વિમાનવાહક જહાજ તરીકે સેવા આપી શકે છે, જેનાથી ચીનની દરિયાઈ પ્રવૃત્તિઓ પર નજીકથી નજર રાખી શકાય છે.