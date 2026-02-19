ઇન્ડિયા AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ ડિજિટલ વિશ્વમાં દેશની શક્તિશાળી સ્થિતિ દર્શાવે છે: જીત અદાણી

નવી દિલ્હી: અદાણી એરપોર્ટ હોલ્ડિંગ્સ લિમિટેડના ડિરેક્ટર જીત અદાણીએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે ઇન્ડિયા AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ 2026 એ ડિજિટલ વિશ્વમાં ભારતના વધતા પ્રભાવનું સ્પષ્ટ ઉદાહરણ છે. રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં સમિટ દરમિયાન વાત કરતા જીત અદાણીએ કહ્યું હતું કે વિશ્વભરના વૈશ્વિક નેતાઓ, નવીનતાઓ અને નિષ્ણાતોને એક છત નીચે ભેગા કરવાથી ટેકનોલોજી અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ક્ષેત્રમાં ભારતની વધતી જતી સ્થિતિ પ્રકાશિત થાય છે. “મને લાગે છે કે આ સમિટ પોતે જ આજના ડિજિટલ વિશ્વમાં ભારતની શક્તિશાળી સ્થિતિનું ઉદાહરણ છે.” વધુમાં તેમણે ઉમેર્યું કે, “વિશ્વના તમામ ભાગોમાંથી આટલા બધા લોકોને એક જ જગ્યાએ લાવવામાં સક્ષમ થવું એ ભારતની પરાક્રમનું ઉદાહરણ છે.”

જીત અદાણીએ કહ્યું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા નિર્ધારિત વિઝન – બધા માટે AI, સમાવેશ અને જવાબદાર AIપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું – દેશ માટે યોગ્ય દિશા છે. “અમે ભારતના માળખાગત સુવિધાને આગળ વધારવામાં અને એ સુનિશ્ચિત કરવામાં અમારો ભાગ ભજવી રહ્યા છીએ કે ભારત AI માટે વિશ્વમાં અગ્રણી દેશોમાંનું એક બને.” તેમણે ભાર મૂક્યો કે મજબૂત ડિજિટલ અને ભૌતિક માળખાગત સુવિધાનું નિર્માણ એ AIમાં ભારતનું નેતૃત્વ સુનિશ્ચિત કરવા માટે ચાવીરૂપ છે. જીત અદાણીએ એમ પણ નોંધ્યું કે જ્યારે AIનો ઉપયોગ મહત્વપૂર્ણ છે, ત્યારે AI કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે તેના પર સમાન ધ્યાન આપવું જોઈએ. “ભવિષ્ય AI અપનાવવાના વિસ્તરણ અને AI વિકાસ માટે યોગ્ય ઇકોસિસ્ટમ બનાવવા બંનેમાં રહેલું છે,” તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો.

તેમણે ભારતના મોટા IT કાર્યબળને AI પ્રતિભામાં ઉન્નત કરવાની અને ગામડાઓમાં લોકો પણ તેમની ઉત્પાદકતા અને આજીવિકા સુધારવા માટે AI નો ઉપયોગ કરી શકે તે સુનિશ્ચિત કરવાની જરૂરિયાત પર પ્રકાશ પાડ્યો. “મને લાગે છે કે ભારતમાં વૈશ્વિક AI હબ બનવા માટે તમામ ઘટકો છે, અને તમે જાણો છો, આજે કરવામાં આવેલી પ્રતિબદ્ધતાઓ સાથે, મને લાગે છે કે તે બનાવવા માટે ઘણો લાંબો રસ્તો છે,” જીત અદાણીએ નોંધ્યું.

