Asia Cup Final : શ્રીલંકાની ટીમ 50 રનમાં ઓલઆઉટ, સિરાજના તરખાટ સામે લંકન ટીમ ઘુંટણીએ

શ્રીલંકાની ટીમ મોહમ્મદ સિરાજની સામે ટકી શકી ન હતી અને આ ટાઇટલ મેચમાં માત્ર 50 રનમાં જ આઉટ થઈ ગઈ હતી. વનડેમાં શ્રીલંકાનો આ બીજો સૌથી ઓછો સ્કોર છે. આ એશિયા કપમાં કોઈપણ ટીમ દ્વારા બનાવવામાં આવેલો સૌથી ઓછો સ્કોર છે. શ્રીલંકાની ટીમ 50 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. પંડ્યાએ 16મી ઓવરના બીજા બોલ પર મેથિસા પથિરાનાને આઉટ કરીને શ્રીલંકાના દાવનો અંત કર્યો હતો. વનડેમાં શ્રીલંકાનો આ બીજો સૌથી ઓછો સ્કોર છે.

6⃣ wickets for Mohd. Siraj 3⃣ wickets for vice-captain Hardik Pandya 1⃣ wicket for Jasprit Bumrah

એશિયા કપની ફાઇનલમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ શ્રીલંકાની હાલત ખરાબ કરી દીધી છે. કેપ્ટન રોહિત શર્મા ભલે ટોસ હારી ગયો હોય, પરંતુ બોલિંગ કરવા છતાં ટીમ ઈન્ડિયાએ શાનદાર શરૂઆત કરી. ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજે એવું શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું કે તેની ખતરનાક બોલિંગથી શ્રીલંકન બેટિંગ ઓર્ડર સંપૂર્ણ રીતે પરાસ્ત થઈ ગયો અને અડધી ટીમ માત્ર 12 રનના સ્કોર પર આઉટ થઈ ગઈ. આશ્ચર્યજનક વાત એ હતી કે મોહમ્મદ સિરાજે માત્ર એક જ ઓવરમાં 4 વિકેટ ઝડપી હતી. આ મેચમાં શ્રીલંકાએ ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનું પસંદ કર્યું હતું પરંતુ આ નિર્ણય ખોટો સાબિત થયો હતો. ભારતે પ્રથમ જ ઓવરમાં શ્રીલંકાને આંચકો આપ્યો હતો અને ત્રીજા બોલ પર જ જસપ્રિત બુમરાહે કુસલ પરેરાને આઉટ કર્યો હતો. પરંતુ મોહમ્મદ સિરાજે તરખાત મચાવ્યો હતો. તેણે તેની બીજી ઓવર અને ઇનિંગની ચોથી ઓવરમાં ચાર વિકેટ લીધી, એટલું જ નહીં, તેણે કુલ 10 બોલમાં 5 વિકેટ લીધી અને શ્રીલંકાની ટીમને ઘુંટણીએ બેસાડી દીધી હતી.

The many moods of a captivating Mohd. Siraj bowling display! 👏 👏 #TeamIndia | #AsiaCup2023 | #INDvSL | @mdsirajofficial pic.twitter.com/1yCj5LxSsy

It was a SPELL! 🪄

મોહમ્મદ સિરાજની ઓવર..

W . W W 4 W! 🥵

Is there any stopping @mdsirajofficial?! 🤯

The #TeamIndia bowlers are breathing 🔥

4️⃣ wickets in the over! A comeback on the cards for #SriLanka?

— Star Sports (@StarSportsIndia) September 17, 2023