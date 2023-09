એશિયા કપ 2023 : લંકાએ ટોસ જીતી બેટિંગ પસંદ કરી, સિરાજનો તરખાત, 12 રનમાં 5 વિકેટ ગુમાવી

એશિયા કપની ફાઈનલ મેચ ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાઈ રહી છે. બંને ટીમોની નજર ટાઈટલ પર રહેશે. શ્રીલંકાની ટીમને યજમાન હોવાનો ફાયદો મળશે.ભારત સામેની ફાઇનલ મેચ માટે શ્રીલંકાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. રોહિત શર્માની કપ્તાનીવાળી ભારતીય ટીમ ફિલ્ડિંગ માટે પહેલા મેદાનમાં ઉતરી હતી. મોહમ્મદ સિરાજના તરખાટ સામે શ્રીલંકન ટીમ ઘુંટણી પડી ગઈ હતી. માત્ર 12 રનમાં 5 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી.

Sri Lanka have won the toss and opted to bat first against India 🏏 pic.twitter.com/DhyCApolfH

It’s time for the #AsiaCup2023 Final 🎆

ભારત સામેની ફાઈનલ મેચ માટે શ્રીલંકાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. રોહિત શર્માની કપ્તાનીવાળી ભારતીય ટીમ ફિલ્ડિંગ માટે પહેલા મેદાનમાં ઉતરશે. અક્ષર પટેલ ફાઈનલ મેચનો ભાગ નહીં હોય. અક્ષર બાંગ્લાદેશ સામે રાઉન્ડ-4ની છેલ્લી મેચ રમી રહ્યો હતો ત્યારે ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. અક્ષર પટેલની જગ્યાએ વોશિંગ્ટન સુંદરને ટીમ ઈન્ડિયામાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.

Make that FOUR wickets in an over 🤯

🔝 bowling this from @mdsirajofficial 😎#TeamIndia on a roll with the ball and Sri Lanka are 12/5.

Follow the match ▶️ https://t.co/xrKl5d85dN#AsiaCup2023 | #INDvSL https://t.co/eB1955UBDo pic.twitter.com/kaZcVOk1AZ

