ઇબોલાના સંક્રમણને રોકવા માટે અમેરિકાની આગોતરી તૈયારી

માર્કો રુબિયોએ જણાવ્યું હતું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઇબોલા વાયરસને દેશમાં પ્રવેશતા અટકાવવા માટે ઝડપથી કામ કરી રહ્યું છે. રોગ નિયંત્રણ અને નિવારણ કેન્દ્રો અને અન્ય એજન્સીઓ આફ્રિકામાં, ખાસ કરીને ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગોમાં, આ રોગને રોકવા અને યુએસ સરહદો પર દેખરેખ વધારવા માટે કામ કરી રહી છે.
અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી માર્કો રુબિયોએ કહ્યું છે કે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દેશમાં ઇબોલા વાયરસના પ્રવેશને રોકવા માટે ઝડપથી કામ કરી રહ્યું છે. તેમણે આફ્રિકાના કેટલાક ભાગોમાં ઇબોલાના કેસોમાં વધારો વચ્ચે આ નિવેદન આપ્યું છે. સરકારની ટોચની પ્રાથમિકતા અમેરિકન નાગરિકોને કોઈપણ સંભવિત ચેપથી બચાવવાની છે. રુબિયોએ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેઓ કોઈપણ સંજોગોમાં ઇબોલાના કેસોને અમેરિકામાં પ્રવેશવા દેશે નહીં.
બધી એજન્સીઓ સાથે મળીને કામ કરી રહી છે
રુબિયોએ વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેબિનેટ બેઠક દરમિયાન આ જાહેરાત કરી હતી. તેમણે સમજાવ્યું કે રાજ્ય વિભાગ, રોગ નિયંત્રણ અને નિવારણ કેન્દ્રો (CDC), અને આરોગ્ય અને માનવ સેવા વિભાગ (HHS) સહિત અનેક એજન્સીઓ સાથે મળીને કામ કરી રહી છે.અમારો ઉદ્દેશ્ય ત્યાં ફેલાવાને રોકવાનો છે. રુબિયોએ કહ્યું, “અમે ત્યાં રોગને નિયંત્રિત કરવા માટે સહાય અને સંસાધનોમાં વધારો કર્યો છે.” યુએસ એજન્સીઓ સતત મુસાફરો અને સરહદોનું નિરીક્ષણ કરી રહી છે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે કોઈ ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિ દેશમાં પ્રવેશ ન કરે. રાજ્ય સચિવે કહ્યું કે અમેરિકન નાગરિકોએ તેમની સલામતી માટે વહીવટ પર વિશ્વાસ કરવો જોઈએ.
સરહદનું કડક નિરીક્ષણ
યુએસ એજન્સીઓ દેશની સરહદો અને મુસાફરો પર નજીકથી નજર રાખી રહી છે, ખાતરી કરી રહી છે કે કોઈ ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પ્રવેશ ન કરે. રુબિયોએ આરોગ્ય સુરક્ષાને યુએસ વિદેશ નીતિનો અભિન્ન ભાગ ગણાવ્યો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે અમેરિકન નાગરિકોની સલામતી એ ટોચની વિદેશ નીતિ પ્રાથમિકતા છે. વધુમાં, યુએસએ વીસ દેશો સાથે કરારો પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. આ કરારો હેઠળ, તેઓ યુએસમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવેલા લોકોને પાછા સ્વીકારશે, જેનાથી ઇમિગ્રેશન નિયમો કડક બનશે.
કેબિનેટ બેઠક અને ઇબોલા કાવતરું
રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કેબિનેટ બેઠકમાં ઇબોલા મુદ્દા પર વિગતવાર ચર્ચા કરી ન હતી. બેઠકમાં મુખ્યત્વે ઈરાન, ઇમિગ્રેશન, ઊર્જા નીતિ અને સંરક્ષણ ખર્ચ જેવા વિષયો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું. ઇબોલા એક અત્યંત ચેપી વાયરલ રોગ છે. તે ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિના શરીરના પ્રવાહી સાથે સીધા સંપર્ક દ્વારા ફેલાય છે. ગંભીર કિસ્સાઓમાં, તેનો મૃત્યુદર ખૂબ જ ઊંચો છે. ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગોએ છેલ્લા ઘણા વર્ષોમાં ઘણા ઇબોલા ફાટી નીકળ્યા છે.