IND vs SA: વરસાદને કારણે ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રથમ T20 મેચ રદ

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની પ્રથમ મેચ આજે કિંગ્સમીડ, ડરબન ખાતે રમાવવાની હતી. જો કે વરસાદના કારણે આ મેચ શરૂ થઈ શકી ન હતી. સતત વરસાદને કારણે આ મેચની ટોસ પણ થઈ શક્યો ન હતો. આવી સ્થિતિમાં હવામાન અને મેદાનની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને રોયલ્સે મેચ રદ્દ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

The first T20I between South Africa and India has been called off due to rain ☔#SAvIND pic.twitter.com/veyzB8SWC8

— ICC (@ICC) December 10, 2023