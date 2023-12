INDIA એલાયન્સની ચોથી બેઠક મંગળવારે યોજાશે

કોંગ્રેસ મહાસચિવ જયરામ રમેશે જાહેરાત કરી કે ઈન્ડિયા એલાયન્સની ચોથી બેઠક મંગળવારે યોજાશે. છત્તીસગઢ, મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસની હાર બાદ ભારત ગઠબંધનની આ પ્રથમ બેઠક હશે. જયરામ રમેશની આ પોસ્ટ એવા સમયે આવી છે જ્યારે મહાગઠબંધનમાં સામેલ પક્ષો વચ્ચે ખેંચતાણ ચાલુ છે અને વિપક્ષની એકતા ખતરામાં છે. કૉંગ્રેસના નેતાએ રવિવારે પોસ્ટ કરી, INDIA ગઠબંધનમાં સામેલ પક્ષોના નેતાઓની ચોથી બેઠક મંગળવાર, 19 ડિસેમ્બર, 2023ના રોજ નવી દિલ્હીમાં બપોરે 3 વાગ્યાથી યોજાશે.

INDIA की पार्टियों के नेताओं की चौथी बैठक मंगलवार 19 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में दोपहर 3 बजे से होगी।

The 4th meeting of the leaders of INDIA parties will be held on Tuesday December 19th, 2023 in New Delhi at 3pm.

जुड़ेगा भारत

जीतेगा INDIA!

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) December 10, 2023