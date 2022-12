IND vs BAN TEST : બીજા દિવસને અંતે ભારત 271 રનની લીડથી આગળ

ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે ટેસ્ટ શ્રેણીની પ્રથમ મેચ બાંગ્લાદેશના ચટ્ટોગામ ખાતે રમાઈ રહી છે. આ શ્રેણીની પહેલી મેચના બીજા દિવસની રમત પૂરી થઈ ગઈ છે. આ મેચમાં ભારતે પ્રથમ દાવમાં 404 રન બનાવ્યા હતા. ભારત તરફથી ચેતેશ્વર પુજારા, શ્રેયસ અય્યર અને અશ્વિને અડધી સદીની ઇનિંગ્સ રમી હતી. જવાબમાં બીજા દિવસના અંતે બાંગ્લાદેશની ટીમે 133 રનમાં આઠ વિકેટ ગુમાવી છે. હાલ ભારત પાસે 271 રનની લીડ છે અને મેચમાં હજી ત્રણ દિવસની રમત બાકી છે. બીજા દિવસે ભારતે 278/6ના સ્કોરથી પોતાની ઇનિંગની શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ શ્રેયસ અય્યર જલ્દી જ આઉટ થઈ ગયો હતો અને તેની સદી પૂરી કરી શક્યો નહીં. શ્રેયસ અય્યરે 86 રન બનાવ્યા હતા.

Six wickets for India in the last session of Day 2 👏#BANvIND | #WTC23 | 📝 https://t.co/ym1utFHW3S pic.twitter.com/PbfDrOo94G

— ICC (@ICC) December 15, 2022