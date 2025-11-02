IND vs AUS: ટીમ ઈન્ડિયાએ હોબાર્ટમાં શાનદાર વિજય મેળવ્યો

ટીમ ઈન્ડિયાએ T20 શ્રેણીમાં જોરદાર વાપસી કરી, ઓસ્ટ્રેલિયાને 5 વિકેટથી હરાવ્યું. હોબાર્ટમાં રમાયેલી ત્રીજી T20 મેચમાં, ટીમ ઈન્ડિયાએ અર્શદીપ સિંહની ઉત્તમ બોલિંગ અને પછી વોશિંગ્ટન સુંદરની વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સને કારણે ટોસ જીતીને પાંચ મેચની શ્રેણી 1-1થી બરાબર કરી. ટીમ ઈન્ડિયાએ આ શ્રેણીમાં પહેલી વાર ટોસ જીત્યો, અને તેનો ફાયદો જીત સાથે થયો. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પહેલા બેટિંગ કરતા 186 રનનો મજબૂત સ્કોર બનાવ્યો, પરંતુ ટીમ ઈન્ડિયાએ 19મી ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ કુલ સ્કોરનો પીછો કર્યો.
Game. Set. Done ✅
Washington Sundar (49*) and Jitesh Sharma (22*) guide #TeamIndia to a 5-wicket victory in Hobart. 🙌
Scorecard ▶https://t.co/X5xeZ0LEfC #AUSvIND | @Sundarwashi5 | @jiteshsharma_ pic.twitter.com/gRXlryFeEE
— BCCI (@BCCI) November 2, 2025
ટી20 શ્રેણીની પહેલી મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે બીજી મેચમાં ભારતીય બેટ્સમેન ખરાબ રીતે નિષ્ફળ ગયા હતા. જોકે, આ મેચમાં, ભારતીય ટીમે લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે પોતાના બેટિંગ પ્રદર્શનનો લાભ ઉઠાવ્યો અને હોબાર્ટ મેદાન પર પોતાની પહેલી T20 મેચ જીતી. શ્રેણીની ચોથી મેચ 6 નવેમ્બર, ગુરુવારના રોજ ગોલ્ડ કોસ્ટમાં રમાશે અને ટીમ ઈન્ડિયા પાસે શ્રેણીમાં લીડ મેળવવાની તક હશે.
Effective 🤝 Economical
For his superb spell of 3⃣/3⃣5⃣, Arshdeep Singh wins the Player of the Match award 🥇
The T20I series is now levelled at 1⃣-1⃣ with 2⃣ matches to go.
Scorecard ▶ https://t.co/X5xeZ0Mc5a #TeamIndia | #AUSvIND | @arshdeepsinghh pic.twitter.com/ZaJaY9T2mz
— BCCI (@BCCI) November 2, 2025
અર્શદીપ અને વરુણની ઉત્તમ બોલિંગ
આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ પહેલા બેટિંગ કરી હતી, પરંતુ પરત ફરતા અર્શદીપ સિંહ (3/35) એ તેમની શરૂઆત બગાડી દીધી હતી. ભારતીય ઝડપી બોલરે ત્રીજી ઓવરમાં બે વિકેટ લીધી. ત્યારબાદ ટિમ ડેવિડ (74) વિસ્ફોટક બેટિંગ સાથે મેદાનમાં આવ્યો, તેણે માત્ર 23 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. જોકે, વરુણ ચક્રવર્તી (2/33) એ એક જ ઓવરમાં બે વિકેટ લઈને ઓસ્ટ્રેલિયન ઇનિંગ્સ પર બ્રેક લગાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. જોકે, ડેવિડ અને માર્કસ સ્ટોઇનિસે આક્રમણ ચાલુ રાખ્યું. ડેવિડના આઉટ થયા પછી, સ્ટોઇનિસ (64) એ પોતાની અડધી સદી ફટકારી અને મેથ્યુ શોર્ટ (26 અણનમ) સાથે મળીને ટીમને 186 રનના સ્કોર સુધી પહોંચાડી.
સુંદરની વિસ્ફોટક ઇનિંગ
ટીમ ઇન્ડિયા માટે, અભિષેક શર્મા (25) એ ફરી એકવાર વિસ્ફોટક શરૂઆત કરી, પરંતુ આ વખતે તે પોતાની ઇનિંગને મોટા સ્કોરમાં રૂપાંતરિત કરી શક્યો નહીં, જ્યારે શુભમન ગિલ (15) નું ખરાબ ફોર્મ ચાલુ રહ્યું. કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ (24) એ તેના આગમન પર છગ્ગા અને ચોગ્ગાની ધમાકેદાર મદદથી ટીમની ગતિ જાળવી રાખી, પરંતુ તે પણ લાંબો સમય ટકી શક્યો નહીં. ત્યાંથી, તિલક વર્મા (29) એ જવાબદારી સંભાળી અને ટીમને 145 રન સુધી પહોંચાડી. દરમિયાન, ક્રીઝ પર પહોંચેલા સુંદરે ઓસ્ટ્રેલિયન બોલરોને ફટકારવાનું શરૂ કર્યું. પછી, જીતેશ શર્મા (22 અણનમ) સાથે, સુંદરે 19મી ઓવરમાં ટીમને વિજય તરફ દોરી ગયો. જોકે, સુંદર તેની પહેલી અડધી સદી સુધી પહોંચી શક્યો નહીં, 49 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો.