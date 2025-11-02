226મી જલારામ જયંતિ મહોત્સવ ધામધૂમથી ઉજવાયો

કેરળ રાજ્યના કોચીન શહેરના મટ્ટાંચેરી વિસ્તારમાં સ્થિત સંત શિરોમણી જલારામ બાપાના ધામ ખાતે 226મી જન્મજયંતિનો મહોત્સવ બુધવારે ભક્તિભાવપૂર્વક ઉજવાયો હતો. વર્ષ 2012માં નવેસરથી નિર્માણ કરાયેલ આ ધામ, જ્યાં નિત્ય સેવા અને સદ્ભાવે માનવ કલ્યાણના કાર્યો ચાલી રહ્યા છે, ત્યાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ હાજરી આપી હતી.
ઉત્સવની શરૂઆત વહેલી સવારે સમાજસેવાનો સંદેશ જન માનસ સુધી પહોંચાડતી વિશેષ સેવા સાથે થઈ. રાબેતા મુજબ ધામના ટ્રસ્ટ દ્વારા કોચીનના પાંચ અનાથાશ્રમમાં નાસ્તાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું, જે જલારામ બાપાના “માનવ સેવા એજ પરમ ધર્મ”ના સિદ્ધાંતને વધુ પ્રગટ કરે છે. ત્યારબાદ સવારે 8:15 કલાકે બાપાની આરતી અને 11:00 કલાકે ગામની બહેનો દ્વારા રોટલા બનાવવા જેવી સેવા યોજાઈ.
સાંજના કાર્યક્રમોમાં જલારામ ભજન મંડળ અને ગાયત્રી મંડળની બહેનો દ્વારા ભાવભરી ભજન-કીર્તન સેવા યોજાઈ. સાંજે 7:30 કલાકે મહા આરતી મનોરથી માનવતાભરી સેવાને અનુસરી કોચીનના લાખાણી પરિવારના હસ્તે ઉતારવામાં આવી. મહાપ્રસાદના મનોરથ શ્રી મણિલાલ દામજી કોટેચા પરિવાર દ્વારા રાખવામાં આવ્યા હતાં, જેમાં નિર્મલ કોટેચાએ સેવા નિભાવી. રાત્રે 8:00 વાગ્યે ભક્તોએ પ્રસાદનો લાભ લીધો અને ઉત્સવની પૂર્ણાહુતિ ભક્તિના માહોલમાં થઈ.
શ્રી જલારામ ધામ, કોચીન દ્વારા નિયમિત રીતે અનેક માનવ સેવા કાર્યો કરવામાં આવે છે. દર ગુરુવારે 400 પરિવારોને અનાજ વિતરણ, દર મહિનાના પ્રથમ ગુરુવારે અનક્ષેત્ર સેવા અને દર વર્ષે વિદ્યાર્થીગણને શાળા યુનિફોર્મનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. ગુજરાતીઓની ઓછી વસ્તી ધરાવતા આ વિસ્તારમાં પણ ભક્તો ઉત્સાહ અને ભરોસાથી પૂજય બાપાના દર્શાવેલા માર્ગે ચાલીને ઉત્સવ ઉજવે છે.
ધામના કાર્યકારીઓને વિશ્વાસ છે કે બાપાના આશીર્વાદથી આ સેવાકાર્યો ભવિષ્યમાં વધુ પ્રબળ થશે. ભક્તો માટે ડોનેશન પણ સ્વીકારવામાં આવે છે અને આ સહાય રકમ આવકવેરાના કલમ 80G હેઠળ માન્ય છે.