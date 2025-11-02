સ્વામિનારાયણ મંદિરે પ્રબોધિની એકાદશી પર ભવ્ય શાકોત્સવ ઉજવાયો

અમદાવાદના શાહીબાગ સ્થિત બી.એ.પી.એસ. સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં આજે, ૨ નવેમ્બર ૨૦૨૫ના રોજ પ્રબોધિની એકાદશી નિમિત્તે ભવ્ય શાકોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ચાતુર્માસના અંતને શુભ કરતી આ એકાદશી એટલે વૈષ્ણવો અને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય માટે વિશેષ મહત્ત્વનો દિવસ.
પ્રકૃતિના વર્દાનરૂપ અનેક શાકભાજી અને ફળોથી પૃથ્વીને સમૃદ્ધ બનાવનાર પરમાત્મા પ્રત્યેની આભારભાવના વ્યક્ત કરવા દર વર્ષે દેશ-વિદેશના તમામ બી.એ.પી.એસ. મંદિરોમાં આ ઉત્સવ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે.
આજે શાહીબાગ મંદિર ખાતે સેંકડો હરિભક્તોની હાજરી વચ્ચે ૮૦થી વધુ જાતના શાકભાજી અને ૨૦થી વધુ પ્રકારના ફળોથી સુંદર અને કલાત્મક રીતે ભગવાન સમક્ષ હાટડી સમર્પિત કરવામાં આવી હતી. ભગવાનના આ શાકોત્સવ દર્શન માટે વહેલી સવારથી જ ભક્તોની ભાવભીની ભીડ ઉમટી પડી હતી.
સાંજ સમયે વિશેષ આરતી અને ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાઈ ભક્તોએ શુભ દિવસનો લાભ લીધો હતો. ભાવનાથી ભરપૂર આ શાકોત્સવની ઉજવણી ભક્તોના મનમાં આధ్యાત્મિક આનંદ અને પોષણસભર જીવનપ્રત્યેની કૃતજ્ઞતા વધારતી હતી.