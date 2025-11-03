ભારત પહેલી વાર વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યું, ફાઇનલમાં આફ્રિકાને હરાવ્યું

ભારતની દીકરીઓએ તે પ્રાપ્ત કર્યું છે જેની 1.5 અબજ ભારતીયો રાહ જોઈ રહ્યા હતા. હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતે મહિલા વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે. નવી મુંબઈના ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી ફાઇનલ મેચમાં ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવ્યું. ભારતે પહેલા બેટિંગ કરીને 298 રન બનાવ્યા, પરંતુ જવાબમાં, ભારતીય બોલિંગ અને ફાઇનલના દબાણમાં દક્ષિણ આફ્રિકા તૂટી પડ્યું. દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ ફક્ત 246 રન જ બનાવી શકી. દક્ષિણ આફ્રિકાની કેપ્ટન લૌરા વૂલફાર્ટે સદી ફટકારી હતી, પરંતુ તેના આઉટ થવાથી આખી મેચ બદલાઈ ગઈ.
𝐂.𝐇.𝐀.𝐌.𝐏.𝐈.𝐎.𝐍.𝐒 🏆
Congratulations to #TeamIndia on winning their maiden ICC Women’s Cricket World Cup 🇮🇳
Take. A. Bow 🙌#WomenInBlue | #CWC25 | #Final | #INDvSA pic.twitter.com/rYIFjasxmc
— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
શેફાલી અને દીપ્તિએ પોતાની તાકાત બતાવી
શેફાલી વર્મા અને દીપ્તિ શર્માએ ભારતની જીતનું કારણ બન્યું. શેફાલીએ ફાઇનલ મેચમાં 87 રન બનાવ્યા અને બે વિકેટ લીધી, જ્યારે દીપ્તિએ પણ 58 રન બનાવ્યા, પાંચ વિકેટ લીધી અને એક ખેલાડીને રન આઉટ પણ કરી. આ મેચમાં પણ ભારતીય ટીમ ટોસ હારી ગઈ હતી, અને આ તેમના માટે નસીબદાર બ્રેક સાબિત થયો. પહેલા બેટિંગ કરતા, ભારતે ઓપનર શેફાલી વર્મા અને સ્મૃતિ મંધાનાના કારણે મજબૂત શરૂઆત કરી. બંને બેટ્સમેનોએ પ્રથમ વિકેટ માટે 104 રન ઉમેર્યા. સ્મૃતિ મંધાના 45 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ હોવા છતાં, શેફાલી વર્મા ક્રીઝ પર રહી, 87 રન બનાવીને ભારતને સારી સ્થિતિમાં પહોંચાડ્યું. શેફાલી ઉપરાંત, દીપ્તિ શર્માએ મધ્યમ ક્રમમાં શાનદાર બેટિંગ કરી, 100 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 58 રન બનાવ્યા. વિકેટકીપર રિચા ઘોષે પણ 24 બોલમાં 34 રનની ઇનિંગ રમી, જેનાથી ટીમ ઇન્ડિયા 298 સુધી પહોંચી શકી.
The leaders of a WORLD CUP WINNING TEAM 🫡❤️
Captain Harmanpreet Kaur and vice-captain Smriti Mandhana soaking it all in 🏆
Scorecard ▶ https://t.co/TIbbeE4ViO#TeamIndia | #WomenInBlue | #CWC25 | #INDvSA | #Champions | @ImHarmanpreet | @mandhana_smriti pic.twitter.com/MiniHNffb1
— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
પછી બોલરોએ પોતાની તાકાત બતાવી
બેટ્સમેન પછી, બોલરોનો વારો આવ્યો, અને બધા બોલરોએ સારું પ્રદર્શન કર્યું. ખાસ કરીને દીપ્તિ શર્મા, શેફાલી વર્મા અને શ્રી ચારાનીએ તેમના સ્પિનથી દક્ષિણ આફ્રિકાના બેટ્સમેનોને ફસાવી દીધા. દીપ્તિ શર્માએ 9.3 ઓવરમાં 39 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી. શ્રી ચર્નીએ 48 રન આપીને 1 વિકેટ લીધી. શેફાલી વર્માએ 36 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી.
📸 📸
Champion Vibes all around! 🏆🥳
Scorecard ▶ https://t.co/TIbbeE4ViO#TeamIndia | #WomenInBlue | #CWC25 | #INDvSA | #Champions pic.twitter.com/U7VOzp0vUT
— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
12 હાર પછી એક ચમત્કાર
આ જીત કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર માટે ખાસ છે, કારણ કે તે આ પહેલા 12 ICC ટુર્નામેન્ટમાં રમી ચૂકી છે, અને દરેક વખતે નિષ્ફળ રહી છે. તે 2009, 2013, 2017 અને 2022 માં ODI વર્લ્ડ કપમાં રમી હતી. તે 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 અને 2023 માં T20 વર્લ્ડ કપમાં પણ રમી હતી, પરંતુ નિષ્ફળ રહી હતી. હવે, 2025 માં, તેણીએ આખરે વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનવાનું ગૌરવ પ્રાપ્ત કર્યું છે.