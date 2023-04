Video : IPLની ચાલુ મેચમાં સ્ટેડિયમ બન્યું કુસ્તીનો અખાડો

IPLને લઈને ચાહકોમાં ઘણો ક્રેઝ છે. અત્યાર સુધી લગભગ તમામ મેચોમાં સ્ટેડિયમ ખીચોખીચ ભરેલું છે. આ મેચો અને તેમના મનપસંદ ખેલાડીઓને જોવા માટે લોકો રેકોર્ડ સંખ્યામાં સ્ટેડિયમ પહોંચી રહ્યા છે. જો કે, કેટલીકવાર તેમની મનપસંદ ટીમ અને ખેલાડીને સપોર્ટ કરતી વખતે ખેલાડીઓ વચ્ચે લડાઈ પણ થાય છે. સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં ચાહકો વચ્ચે ઘણી લાતો અને મુક્કો જોવા મળી રહ્યો છે. આ લડાઈ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ (અગાઉ ફિરોઝ શાહ કોટલા) ખાતે દિલ્હી કેપિટલ્સ અને સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચેની મેચ દરમિયાન કહેવામાં આવી રહી છે.

વીડિયોમાં કેટલાક પ્રશંસકોના હાથમાં દિલ્હી કેપિટલનો ઝંડો જોવા મળ્યો હતો. મારામારી દરમિયાન પાંચથી છ લોકો એકબીજા સાથે અથડાયા હતા. જો કે, આ લડાઈ કયા કારણોસર થઈ છે તે જાણી શકાયું નથી, પરંતુ તેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર જોરદાર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. બાદમાં કેટલાક લોકો આવીને દરમિયાનગીરી કરીને મામલો થાળે પાડ્યો હતો.

A fight took place between fans in Delhi during their match against SRH. pic.twitter.com/MYPj6dqejb

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 30, 2023