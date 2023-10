મમતા સરકારને ઝટકો, ટાટાને 766 કરોડ રૂપિયાનું વળતર ચૂકવવું પડશે

Tata Motors માટે મોટી રાહતના સમાચાર છે. પશ્ચિમ બંગાળના સિંગુરમાં લખતકિયા કાર નેનોના ઉત્પાદન માટે સ્થાપિત પ્લાન્ટ બંધ થયા પછી, રોકાણ પરના નુકસાન તરીકે વ્યાજ સાથે રૂ. 766 કરોડ પ્રાપ્ત થશે. ત્રણ સભ્યોની આર્બિટ્રેશન ટ્રિબ્યુનલ એટલે કે આર્બિટ્રલ ટ્રિબ્યુનલે ટાટા મોટર્સની તરફેણમાં આ નિર્ણય આપ્યો છે. ટાટા મોટર્સે એક નિયમનકારી ફાઇલિંગમાં જણાવ્યું હતું કે ટાટા મોટર્સ ટાટા મોટર્સ લિમિટેડ અને પશ્ચિમ બંગાળ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (WBIDC) વચ્ચે સિંગુરમાં ઓટોમોબાઇલ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ પર કરવામાં આવેલા મૂડી નુકસાન માટે WBIDC પાસેથી વળતરનો દાવો કરી રહી છે. આર્બિટ્રલમાં સુનાવણી ચાલી રહી હતી. ટ્રિબ્યુનલ. ચીન-સભ્ય આર્બિટ્રલ ટ્રિબ્યુનલે 30 ઓક્ટોબર, 2023ના રોજ સર્વસંમતિથી ટાટા મોટર્સ લિમિટેડની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો છે.

