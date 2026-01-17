US વિઝા નીતિની અસરઃ એજ્યુકેશન લોન સેક્ટરમાં મંદી

નવી દિલ્હીઃ અમેરિકાની સ્ટુડન્ટ વિઝા નીતિમાં કડકાઈની અસર હવે માત્ર વિદ્યાર્થીઓ સુધી સીમિત રહી નથી. તેની અસર હવે એજ્યુકેશન લોન સેક્ટરમાં પણ સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળી રહી છે. RBIના આંકડાઓ મુજબ વિદેશમાં અભ્યાસ માટે મોકલાતાં નાણાં એટલે કે આઉટવર્ડ રેમિટન્સમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો નોંધાયો છે.
અમદાવાદના યશ પટેલનું સ્વપ્ન હતું કે તે અમેરિકાની કોઈ મોટી યુનિવર્સિટીમાંથી ડિગ્રી મેળવે, પરંતુ હવે યશે પોતાનું આ સ્વપ્ન છોડવું પડ્યું છે. અમેરિકા દ્વારા સ્ટુડન્ટ વિઝાના નિયમો વધુ કડક બનાવવામાં આવ્યા છે, જેને કારણે યશ જેવા હજારો વિદ્યાર્થીઓ માટે આગામી બે વર્ષ સુધી અમેરિકા જઈને અભ્યાસ કરવાની શક્યતા ખૂબ જ ઓછી દેખાઈ રહી છે.
યશ પટેલે કહ્યું, હવે હું અમેરિકા નહીં, પરંતુ કોઈ બીજા દેશમાં અભ્યાસ માટે જવાની તૈયારી કરી રહ્યો છું. અમેરિકા જવું હવે શક્ય લાગતું નથી.
એજ્યુકેશન લોનમાં 30થી 50 ટકા સુધી ઘટાડો
વિઝાની કડકાઈની સીધી અસર અભ્યાસ માટે વિદેશ મોકલાતા નાણાં પર જોવા મળી રહ્યો છે. ઓગસ્ટથી શરૂ થતા ફોલ એડમિશન સીઝનમાં, વિદેશ અભ્યાસ માટેનું આઉટવર્ડ રેમિટન્સ 23 ટકા ઘટીને 41.6 કરોડ ડોલરથી 31.9 કરોડ ડોલર થયું છે. જ્યારે જાન્યુઆરીથી શરૂ થતા સ્પ્રિંગ એડમિશન સીઝનમાં આઉટવર્ડ રેમિટન્સમાં 18 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે, જે 44.9 કરોડ ડોલરથી ઘટીને 36.8 કરોડ ડોલર રહ્યું છે. આમાં વિદ્યાર્થીઓની ટ્યુશન ફી સાથે રહેવા, ખાવા-પીવા જેવા ખર્ચ પણ સામેલ છે.
એજ્યુકેશન લોન કંપનીઓ અને NBFCsનું કહેવું છે કે 2025માં ફોરેન એજ્યુકેશન લોનમાં 30થી 50 ટકા સુધીની ઘટાડો નોંધાય એવી સંભાવના છે.
એજ્યુકેશન વોલ્યુમમાં લગભગ 60 ટકા ઘટાડો
જ્ઞાનધન (GyanDhan)ના CEO અને કો-ફાઉન્ડર અંકિત મહેરાએ કહ્યું હતું કે અમેરિકાથી જોડાયેલા એજ્યુકેશન વોલ્યુમમાં લગભગ 60 ટકાનો ઘટાડો આવી ચૂક્યો છે. અમેરિકામાં ચાલી રહેલી અનિશ્ચિતતાને કારણે, અમારા પાર્ટનર્સને આગામી ફોલ સીઝનમાં વધુ ઘટાડાની આશંકા છે.
આવતા એકથી બે વર્ષ સુધી એજ્યુકેશન લોનની નવી ડિસ્બર્સમેન્ટ સુસ્ત રહેવાની સંપૂર્ણ શક્યતા છે.