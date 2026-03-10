હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરાશે તો અમેરિકા 20 ગણો આકરો જવાબ આપશે

નવી દિલ્હીઃ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મંગળવારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરવાની ધમકી અંગે ઈરાનને આકરી ચેતવણી આપી છે. ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે જો ઈરાન આ માર્ગથી ક્રૂડનો સપ્લાય અટકાવવાનો પ્રયાસ કરશે તો તેની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. એ સાથે જ અત્યાર સુધી કરતાં 20 ગણો વધુ આકરો જવાબ આપવામાં આવશે. ઈરાન યુદ્ધને કારણે અમેરિકા સહિત વિશ્વભરમાં ક્રૂડના ભાવોમાં વધારો થયો છે.

રાષ્ટ્રપતિએ ટ્રુથ સોશિયલ પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું હતું કે જો ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ક્રૂડના પ્રવાહને રોકવાનો કોઈ પણ પ્રયાસ કરશે, તો તેને અત્યાર સુધી કરતાં 20 ગણો વધુ આકરો જવાબ મળશે.

ટ્રમ્પે વધુમાં જણાવ્યું કે અમેરિકા ઈરાનનાં એવાં ઠેકાણાંઓને નિશાન બનાવશે, જેને સરળતાથી નષ્ટ કરી શકાય, જેથી ઈરાન માટે ફરીથી ઊભું થવું મુશ્કેલ બની શકે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે તેમના પર મોત, આગ અને ક્રોધ વરસશે, પરંતુ હું આશા અને પ્રાર્થના કરું છું કે એવું ન થાય. ટ્રમ્પે આ ચેતવણીને વૈશ્વિક વેપાર માટે એક ‘ભેટ’ તરીકે પણ રજૂ કરી, ખાસ કરીને ચીન અને અન્ય દેશો માટે, જે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ મારફતે મોટા પ્રમાણમાં ક્રૂડની હેરફેર કરે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે આ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ તરફથી ચીન અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનો મોટા પાયે ઉપયોગ કરનાર તમામ દેશો માટે એક ભેટ છે. આશા છે કે આ પગલાની ખૂબ પ્રશંસા થશે.

ટ્રમ્પનો દાવો — ઈરાન યુદ્ધ લગભગ સમાપ્ત

અમેરિકા-ઇઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અંગે ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે યુદ્ધ “લગભગ પૂર્ણ” થઈ ગયું છે. ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે તહેરાન પાસે “સૈન્ય દ્રષ્ટિએ” હવે બહુ કંઈ બાકી રહ્યું નથી. તેમની પાસે ન નૌસેના છે, ન સંચાર વ્યવસ્થા, ન વાયુસેના. તેમની મિસાઈલ્સ ખૂબ ઓછી રહી ગઈ છે. તેમના ડ્રોન્સ અને ડ્રોન બનાવતી કંપનીઓ પણ મોટા પાયે નષ્ટ થઈ રહી છે.

 ઈરાનની ચેતવણી

બીજી તરફ ઈરાનના રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સે મંગળવારે જણાવ્યું કે જો અમેરિકા અને ઇઝરાયેલના હુમલા ચાલુ રહેશે, તો તેઓ પશ્ચિમ એશિયામાંથી એક લિટર તેલનું પણ પરિવહન થવા નહીં દે.

