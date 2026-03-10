સારંગપુર મંદિરમાં રંગોત્સવ ઉજવણી, હજારો લોકો જોડાયા

સારંગપુર: મહંત સ્વામી મહારાજની હાજરીમાં ભવ્ય પુષ્પડોલોત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો. ભારતભરમાંથી અને અન્ય ઘણા દેશોમાંથી 75,000થી વધુ હરિ ભક્તો ઉત્સવમાં એકઠા થયા હતા. અસંખ્ય ભક્તોએ baps.org પર લાઇવ વેબકાસ્ટ દ્વારા પણ ઉજવણી નિહાળી હતી.
પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પરંપરાગત રીતે દર વર્ષે ફુલડોલ ઉત્સવ ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઉજવતા હતા. તે પ્રિય પરંપરાને ચાલુ રાખીને, પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજે આ પવિત્ર ઉજવણીને પ્રેમથી જાળવી રાખી છે. ભક્તોએ સારંગપુરમાં BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિરના વિશાળ પરિસર તેમજ BAPS વિદ્યામંદિરના પરિસરમાં ખાસ બનાવેલા વિશાળ ઉત્સવ મેદાનને ભરી દીધું હતું.
આ ભવ્ય ઉજવણી માટે, 7.5 લાખ ચોરસ ફૂટમાં ફેલાયેલો એક ભવ્ય એસેમ્બલી પેવેલિયન તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. ઉત્સવના પ્રસંગને અનુરૂપ ૧૨૫ ફૂટ લાંબો, ૪૦ ફૂટ પહોળો અને ૪૦ ફૂટ ઊંચો એક ભવ્ય મુખ્ય સ્ટેજ ખાસ બનાવવામાં આવ્યો હતો. સ્ટેજની પૃષ્ઠભૂમિમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ, તેમના આધ્યાત્મિક ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાના સુંદર દ્રશ્યો અને રંગોત્સવ ઉજવણીની ભાવનાને યાદ કરતા જીવંત રૂપરેખાઓ દર્શાવવામાં આવી હતી. સભામાં પ્રવેશતા જ, બધા ભક્તોને પ્રસાદ તરીકે ફૂડ પેકેટ અર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા.સાંજે ૪:૪૫ વાગ્યે, ઉત્સવ સભાની શરૂઆત સ્વામીઓ અને યુવાનો દ્વારા ગવાયેલા રંગોત્સવ સંબંધિત ભક્તિ કીર્તનોથી થઈ હતી. ખાસ પ્રસ્તુતિઓની શ્રેણી દ્વારા, મહંત સ્વામી મહારાજના દિવ્ય જીવન, કાર્યો, પ્રભાવ અને આધ્યાત્મિક સંદેશનું સુંદર રીતે ચિત્રણ કરવામાં આવ્યું હતું.
સંસ્થાના વરિષ્ઠ સ્વામી, પૂજ્ય વિવેકસાગર સ્વામી, પુષ્પદોલોત્સવનો સાર સમજાવતા કહ્યું કે દરેક વ્યક્તિએ ભગવાનના રંગો અને ભક્તિના રંગોથી રંગાઈ જવું જોઈએ.
“સત્પુરુષ પવિત્ર કરે છે,” “સત્પુરુષ ભગવાન સાથે જોડે છે,” અને “સત્પુરુષ પરમ આધ્યાત્મિક સ્થિતિ પ્રદાન કરે છે” – આ ત્રણ વિષયો હેઠળ પૂજ્ય આત્મકૃત સ્વામી, પૂજ્ય ભદ્રેશ સ્વામી અને પૂજ્ય આનંદસ્વરૂપ સ્વામીએ વરિષ્ઠ સ્વામીઓ પૂજ્ય ઈશ્વરચરણ સ્વામી, પૂજ્ય ત્યાગવલ્લભ સ્વામી અને પૂજ્ય કોઠારી સ્વામી સાથે હૃદયસ્પર્શી, પ્રેરણાદાયક અને વિચારપ્રેરક પ્રવચનો આપ્યા. સંસ્થાના વરિષ્ઠ સ્વામી, પૂજ્ય ડોક્ટર સ્વામીએ પણ પ્રસંગ-યોગ્ય ભાષણ આપ્યું.
રંગોત્સવના આ શુભ પ્રસંગે, મહંત સ્વામી મહારાજે આશીર્વાદ આપ્યા અને કહ્યું કે ‘આપણે આ પવિત્ર પ્રસંગને આપણા આંતરિક સ્વને શુદ્ધ કરવાના હેતુથી ઉજવીએ છીએ. દરેક વ્યક્તિએ પોતાના આંતરિક અસ્તિત્વને શુદ્ધ કરવું જોઈએ અને ભક્તિના રંગોને આત્મસાત કરવા જોઈએ.’
ઉજવણીના અંતે, મહંત સ્વામી મહારાજે અક્ષર-પુરુષોત્તમ મહારાજની મૂર્તિઓનું પવિત્ર પૂજન કર્યું અને રંગોત્સવનું ઔપચારિક ઉદ્ઘાટન કર્યું. આરતી પછી, મહંત સ્વામી મહારાજે વરિષ્ઠ BAPS સ્વામીઓ પર આનંદપૂર્વક રંગોનો વરસાદ કર્યો. ત્યારબાદ સ્વામીઓએ મહંત સ્વામી મહારાજનું કલાત્મક ફૂલોની માળાથી સન્માન કર્યું.
ત્યારબાદ, આગળના મંચ પર સ્થાપિત પાણીના છંટકાવમાંથી, પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજે સુગંધિત કેસરના સુગંધિત કેસુડા પાણીનો છંટકાવ કર્યો, જેનાથી હજારો ભક્તો, સ્વામીઓ ભક્તિના ઉત્સવના રંગોમાં આનંદથી ભીંજાયા.
મહંત સ્વામી મહારાજના દિવ્ય આશીર્વાદ અને સ્વામીઓ અને ભક્તોના સમર્પિત પ્રયાસો અને કુશળ સંગઠન દ્વારા, ઉજવણી ભવ્ય અને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ. આ ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવા માટે, લગભગ 30 વિવિધ સેવા વિભાગોમાં આશરે 5,000 સ્વયંસેવકોએ પૂરા દિલથી સેવા આપી.