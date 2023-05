ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગઃ ટીમ ઈન્ડિયા ટેસ્ટમાં નંબર વન બની

IPL 2023ની વચ્ચે ટીમ ઈન્ડિયા માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. ભારતીય ટીમ ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં ટોપ પર પહોંચી ગઈ છે. ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને પાછળ છોડી દીધું છે. ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં થયેલો ફેરફાર તમામ ચાહકો માટે ચોંકાવનારો છે કારણ કે તમામ મોટી ટીમોના ખેલાડીઓ IPLમાં રમી રહ્યા છે. હકીકતમાં, ICCએ ટેસ્ટ રેન્કિંગની ગણતરીમાં સામેલ શ્રેણીમાં ફેરફાર કર્યો છે. હવે 2019 અને 2020 વચ્ચેની શ્રેણીને ICC રેન્કિંગ માટે કરવામાં આવેલી ગણતરીમાં સામેલ કરવામાં આવી નથી.

India leapfrog Australia to the top of the @MRFWorldwide ICC Men’s Test Rankings after the annual update 👏

We have a new World No.1 in town 🌟



ICC એ મે 2020 પછી યોજાનારી શ્રેણીના પરિણામોના આધારે ટેસ્ટમાં તમામ ટીમોની નવીનતમ રેન્કિંગ જાહેર કરી છે. જેમાં મે 2020 થી મે 2022 દરમિયાન યોજાનારી શ્રેણીના પરિણામોને 50 ટકા વેઇટેજ આપવામાં આવ્યું છે, જ્યારે મે 2022 પછી યોજાનારી શ્રેણીના પરિણામોને 100 ટકા વેઇટેજ આપવામાં આવ્યું છે. ICCના સ્કેલ બદલ્યા બાદ ભારત 119 થી 121 પોઈન્ટ પર પહોંચી ગયું છે અને ટીમ ઈન્ડિયા ઓસ્ટ્રેલિયાને પાછળ છોડીને ICC રેન્કિંગમાં ટોપ પર પહોંચી ગઈ છે. તે જ સમયે, ઓસ્ટ્રેલિયાના પોઈન્ટ 122 થી ઘટીને 116 થઈ ગયા છે.

From a stunning win at Lord’s against England to dominating Australia in Nagpur 🔥

Relive some of India’s finest triumphs after they sealed top spot in the annual update of the @MRFWorldwide ICC Men’s Test Rankings 👇https://t.co/3hVjHyjVAR

— ICC (@ICC) May 2, 2023