ઇન્ડિગો કટોકટી વચ્ચે IATAનું નિવેદન, ભારતના પાઇલટના નિયમો વધુ કડક

આંતરરાષ્ટ્રીય ઉડ્ડયન સંસ્થા IATA એ કહ્યું છે કે ભારતમાં પાઇલટ્સ માટે નવા ફ્લાઇટ ડ્યુટી ટાઇમ લિમિટેશન (FDTL) નિયમો વૈશ્વિક ધોરણો કરતાં વધુ કડક અને પ્રતિબંધિત છે. સંસ્થાના વડા, વિલી વોલ્શે જણાવ્યું હતું કે આ ફેરફારોને લાગુ કરવામાં સમય લાગશે.
આંતરરાષ્ટ્રીય ઉડ્ડયન સંગઠન IATA એ કહ્યું છે કે ભારતમાં પાઇલટ્સ માટેના નવા નિયમો વૈશ્વિક ધોરણો કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધુ કડક છે. IATA ના વડા વિલી વોલ્શે કહ્યું કે પરિસ્થિતિ સામાન્ય થવામાં સમય લાગશે.
આ નિયમોને કારણે ઇન્ડિગોને મોટી ઓપરેશનલ કટોકટીનો સામનો કરવો પડ્યો
આ ટિપ્પણી એવા સમયે આવી છે જ્યારે દેશની સૌથી મોટી એરલાઇન, ઇન્ડિગોને ગયા અઠવાડિયામાં ડ્યુટી નિયમોને કારણે નોંધપાત્ર ઓપરેશનલ વિક્ષેપોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. સેંકડો ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી અને હજારો મુસાફરોને અસર થઈ હતી. એ નોંધવું યોગ્ય છે કે ફ્લાઇટ ડ્યુટી ટાઇમ લિમિટેશન (FDTL) ધોરણોના બીજા તબક્કાના અમલીકરણમાં યોગ્ય આયોજનનો અભાવ, જે 1 નવેમ્બરથી અમલમાં આવ્યો હતો, તે ઇન્ડિગોના ફ્લાઇટ વિક્ષેપોનું એક મુખ્ય કારણ છે, જે હવે લગભગ સ્થિર થઈ ગયું છે.
ઉદ્યોગ સલામત અને સુરક્ષિત છે તેની ખાતરી કરવાની નિયમનકારોની જવાબદારી છે
વોલ્શે કહ્યું કે ભારતના નવા નિયમો અન્ય દેશો કરતા વધુ પ્રતિબંધિત લાગે છે, પરંતુ તેમણે કહ્યું, “મને લાગે છે કે નિયમનકારોની જવાબદારી છે કે ઉદ્યોગ સલામત અને સુરક્ષિત રહે.” તેમણે ઉમેર્યું, “મને લાગે છે કે આ ફેરફારો યોગ્ય કારણોસર લાગુ કરવામાં આવ્યા છે. સમયની સાથેબધું સામાન્ય થઈ જશે.”
પાઇલટ્સનો આરામ એક વૈશ્વિક મુદ્દો
જીનીવામાં એક મીડિયા રાઉન્ડ ટેબલમાં, વોલ્શે એમ પણ કહ્યું કે પાઇલટ્સના થાકના ધોરણો એ એક એવો મુદ્દો છે જેની ચર્ચા યુરોપ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સતત થતી રહે છે. ભારતે પગલાં લેવાનું નક્કી કર્યું છે, ખાસ કરીને રાત્રિ ફ્લાઇટ્સ દરમિયાન સંભવિત થાક અંગે, જે સ્વાભાવિક રીતે ઓછી કિંમતવાળી એરલાઇન્સ પર તેમના વ્યવસાય મોડેલને કારણે વધુ અસર કરશે. આ ફેરફારના પરિણામે ઘણા ગ્રાહકો પ્રભાવિત થાય છે તે નિરાશાજનક છે.
ઇન્ટરનેશનલ એર ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન (IATA) એ લગભગ 360 એરલાઇન્સનું જૂથ છે જે વૈશ્વિક હવાઈ ટ્રાફિકના 80 ટકાથી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે, અને તેના સભ્યોમાં ઇન્ડિગો, એર ઇન્ડિયા, એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ અને સ્પાઇસજેટનો સમાવેશ થાય છે.
નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ નક્કી કરી છે
અન્ય પાસાઓની સાથે, FDTL ધોરણોનો બીજો તબક્કો પાઇલટ રાત્રિ લેન્ડિંગ કરી શકે તે સંખ્યાને મર્યાદિત કરે છે. ભારતના નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે મંગળવારે કામગીરીને સ્થિર કરવા માટે ઇન્ડિગોની શિયાળાની સુનિશ્ચિત ફ્લાઇટ્સમાં 10 ટકાનો ઘટાડો કરવાની જાહેરાત કરી.