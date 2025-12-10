મુંબઈ પહોંચી પ્રિયંકા ચોપરા, કપિલ શર્માને આપી ચેલેન્જ

અભિનેત્રી પ્રિયંકા ચોપરા ભારત પરત ફરી છે. પરત ફર્યા પછી તેણીએ કૉમેડિયન કપિલ શર્માને ચેતવણી આપી છે. શું છે પ્રિયંકાના મુંબઈ આગમન અને કપિલ વચ્ચે કનેક્શન?
પ્રિયંકા ચોપરા હવે એક આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટાર બની ગઈ છે. તે બૉલિવુડ અને હોલીવુડ બંને પ્રોજેક્ટ્સમાં સક્રિય છે. હાલમાં, પ્રિયંકા ચોપરા એસ.એસ રાજામૌલીની આગામી ફિલ્મ “વારાણસી” માટે સમાચારમાં છે. આ દરમિયાન અભિનેત્રી ફરી એકવાર ભારત પરત ફરી છે. મુંબઈ પહોંચ્યા પછી પ્રિયંકાએ એક સ્ટોરી શેર કરી.આ વખતે એવું લાગે છે કે તે “વારાણસી” માટે નહીં, પરંતુ કપિલ શર્માના શો માટે મુંબઈ આવી છે.
પ્રિયંકા ચોપરાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક સ્ટોરી શેર કરી. આ સ્ટોરીમાં પ્રિયંકાએ ફ્લાઇટમાંથી પોતાનો એક ફોટો શેર કર્યો છે.આ ફોટો શેર કરતાં પ્રિયંકાએ કેપ્શનમાં કપિલ શર્માનો ઉલ્લેખ કરતા લખ્યું છે કે, “કપિલ શર્મા, તમારે તૈયાર રહેવું જોઈએ. પ્રિયંકાએ ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શો ને પણ ટેગ કર્યો છે અને હેશટેગ તરીકે મુંબઈ ઉમેર્યું છે. પ્રિયંકાની સ્ટોરી પછી, લગભગ ખાતરી થઈ ગઈ છે કે તે ટૂંક સમયમાં કપિલ શર્માના શોની નવી સીઝનમાં જોવા મળશે.
પ્રિયંકા મુંબઈ પહોંચી
આ ઉપરાંત પ્રિયંકાએ બીજી એક સ્ટોરી શેર કરી. આ સ્ટોરી મુંબઈ પહોંચ્યા પછીની છે, જેમાં પ્રિયંકા કારમાં બેઠેલી જોવા મળે છે. તેમાં, તે ગ્રે આઉટફિટ, બ્લેક જેકેટ અને સનગ્લાસમાં મુંબઈ એરપોર્ટથી બહાર નીકળતી જોવા મળે છે. સ્ટોરીના કેપ્શનમાં તેણે લખ્યું, “મુંબઈ, મેરી જાન.” આ સ્ટોરીમાં પ્રિયંકા મુંબઈ પહોંચ્યા પછી એક વિડિઓ પણ બનાવતી જોવા મળે છે.
“ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શો” ની ચોથી અને નવી સીઝન 20 ડિસેમ્બરથી નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થશે. આ શોમાં ફરી એકવાર કપિલ મૂળ કલાકારો સાથે દેખાશે, જેમાં સુનીલ ગ્રોવર, કૃષ્ણા અભિષેક, કીકુ શારદા અને અર્ચના પૂરણ સિંહનો સમાવેશ થાય છે. આ સિવાયકપિલ શર્મા હાલમાં તેની આગામી ફિલ્મ ‘કિસ કિસકો પ્યાર કરું 2’ના પ્રમોશનમાં વ્યસ્ત છે. આ ફિલ્મ આ શુક્રવારે, 12 ડિસેમ્બરે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ રહી છે.