હું ધુરંધર જેવી ફિલ્મ નહીં બનાવું:ડિરેક્ટર શ્રીરામ રાઘવન

શ્રીરામ રાઘવનની આગામી ફિલ્મ ‘ઈક્કીસ’રિલીઝ થાય તે પહેલા જ ચર્ચામાં છે. આ ફિલ્મ માટે રણવીર સિંહની “ધુરંધર” સામે ટકી રહેવું એક મોટો પડકાર હશે. હવે, શ્રીરામ રાઘવને “ધુરંધર” વિશે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. જાણો શા માટે તેમણે આવી ફિલ્મ બનાવવાનો ઇનકાર કર્યો.
દિગ્દર્શક શ્રીરામ રાઘવન હાલમાં તેમની આગામી ફિલ્મ ‘ઈક્કીસ’માટે સમાચારમાં છે.’ઈક્કીસ’એક વૉર ડ્રામા છે, જે 1 જાન્યુઆરી, નવા વર્ષના દિવસે રિલીઝ થશે. શ્રીરામ રાઘવને પ્રથમ વખત યુદ્ધ ડ્રામા દિગ્દર્શન કરવાનું જોખમ લીધું છે.તેમણે એક્શન-થ્રિલર્સ અને સ્પાય-થ્રિલર્સનું દિગ્દર્શન કર્યું છે. તેમણે સ્પાય-થ્રિલર “ધુરંધર” ની બોક્સ ઓફિસ સફળતા વિશે વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે “ધુરંધર” જેવી તેમની પ્રકારની ફિલ્મ નથી.
“ધુરંધર” એક અલગ પ્રકારની ફિલ્મ છે. ધ હિન્દુ સાથેની એક મુલાકાતમાં શ્રીરામ રાઘવને ‘ઈક્કીસ’ અને ‘ધુરંધર’વિશે વાત કરી. “ધુરંધર” ની સરખામણી તેમની જાસૂસી-થ્રિલર “એજન્ટ વિનોદ” સાથે કરવા વિશે પૂછવામાં આવતા, દિગ્દર્શકે કહ્યું, “ધુરંધર” એક શાનદાર ફિલ્મ છે. તેમાં શાનદાર અભિનય છે, પરંતુ તે આપણા પ્રકારની ફિલ્મ નથી. આપણે સમજવું પડશે કે આપણે એક અલગ યુગમાં જીવીએ છીએ. “ધુરંધર” એક અલગ પ્રકારની ફિલ્મ છે. તે સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે. પરંતુ તે એકમાત્ર ફોર્મેટ નથી. જો હું તેને અપનાવવાનું શરૂ કરીશ, તો તે સૌથી મોટી મૂર્ખાઈ હશે.”
આદિત્ય ધરના વખાણ કર્યા
શ્રીરામ રાઘવને “ધુરંધર” અને દિગ્દર્શક આદિત્ય ધરની સફળતાની પ્રશંસા કરી. જોકે, તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આદિત્ય ધરની સંવેદનશીલતા અને કલાત્મકતા અનોખી છે. મને તેમની ફિલ્મો જોવાની મજા આવે છે, તો પણ હું આવી ફિલ્મ નહીં બનાવું.
ધુરંધર બોક્સ ઓફિસ પર રાજ કરી રહી છે. બોક્સ ઓફિસ પર 25 દિવસથી વધુ સમય વિતાવેલી “ધુરંધર” ભારતમાં ₹700 કરોડથી વધુ કમાણી કરી ચૂકી છે. ફિલ્મનું વિશ્વવ્યાપી કલેક્શન પણ ₹1,000 કરોડને વટાવી ગયું છે.
શ્રીરામ રાઘવન દ્વારા દિગ્દર્શિત ‘ઈક્કીસ’ આવતીકાલે, 1 જાન્યુઆરીએ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ રહી છે. આ ફિલ્મ ભારતના સેકન્ડ લેફ્ટનન્ટ અરુણ ખેતરપાલના જીવન પર આધારિત છે, જે 21 વર્ષની ઉંમરે યુદ્ધમાં શહીદ થયા હતા. આ ફિલ્મ મોટા પડદા પર અગસ્ત્ય નંદાની શરૂઆત છે. તે સ્વર્ગસ્થ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રની છેલ્લી ફિલ્મ પણ છે.