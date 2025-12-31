વર્ષ 2025માં ટોપ પાંચ ફ્લોપ IPO, જેમણે આપ્યું નકારાત્મક વળતર

અમદાવાદઃ વર્તમાન વર્ષ IPO માર્કેટ માટે મિશ્ર રહ્યું છે. આ વર્ષે અત્યાર સુધી કુલ 107 મેઈનબોર્ડ IPO લિસ્ટ થયા છે. આ વર્ષે 51 શેરો પોતાના ઈશ્યુ પ્રાઈસથી નીચે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે, એટલે કે લગભગ 48 ટકા IPOએ હાલ સુધી નેગેટિવ રિટર્ન આપ્યું છે.
- ગ્લોટિસ લિમિટેડ
IPO પ્રાઈસની સરખામણીએ ઘટાડો: 52 ટકા
ગ્લોટિસ લિમિટેડનો શેર 7 ઓક્ટોબરે લિસ્ટ થયો હતો. IPOની અપર પ્રાઇસ બેન્ડ રૂ. 129 હતી, પરંતુ લિસ્ટિંગના દિવસે શેર રૂ. 84 પર બંધ થયો, એટલે આશરે 35 ટકાનો ઘટાડો થયો. હાલ શેરનો ભાવ રૂ. 62 છે, જે IPO પ્રાઈસથી 52 ટકા ઓછી છે.
- લક્ષ્મી ડેન્ટલ
IPO પ્રાઈસની સરખામણીએ ઘટાડો: 39 ટકા
લક્ષ્મી ડેન્ટલનો શેર 20 જાન્યુઆરીએ લિસ્ટ થયો હતો. IPOની અપર પ્રાઈસ બેન્ડ રૂ. 428 હતી, જ્યારે લિસ્ટિંગના દિવસે શેર રૂ. 551 પર બંધ થયો (લગભગ 29 ટકાનો ઉછાળો), પરંતુ હાલ શેરનો ભાવ રૂ. 263 છે, જે IPO પ્રાઈસથી 39 ટકા ઓછો છે.
- જારો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી મેનેજમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ
IPO પ્રાઈસની સરખામણીએ ઘટાડો: 39 ટકા
જારો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી મેનેજમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચનો શેર 30 સપ્ટેમ્બરે લિસ્ટ થયો હતો. IPOની અપર પ્રાઈસ બેન્ડ રૂ. 890 હતો, જ્યારે લિસ્ટિંગના દિવસે શેર રૂ. 744 પર બંધ થયો (આશરે 16 ટકા ઘટાડો). હાલ શેરનો ભાવ રૂ. 540 છે, જે IPO પ્રાઈસથી 39 ટકા ઓછો છે.
- VMS TMT
IPO પ્રાઈસની સરખામણીએ ઘટાડો: 46 ટકા
VMS TMTનો શેર 24 સપ્ટેમ્બરે લિસ્ટ થયો હતો. IPOની અપર પ્રાઈસ બેન્ડ રૂ. 99 હતી, જ્યારે લિસ્ટિંગના દિવસે શેર રૂ. 95 પર બંધ થયો હતો. હાલ શેરનો ભાવ રૂ. 54 છે, જે IPO પ્રાઈસથી 46 ટકા ઓછો છે.
- જેમ એરોમેટિક્સ
IPO પ્રાઈસની સરખામણીએ ઘટાડો: 49 ટકા
જેમ એરોમેટિક્સનો શેર 26 ઓગસ્ટે લિસ્ટ થયો હતો. IPOની અપર પ્રાઈસ બેન્ડ રૂ. 325 હતી, જ્યારે લિસ્ટિંગના દિવસે શેર રૂ. 319 પર બંધ થયો. હાલ શેરનો ભાવ રૂ. 166 છે, જે IPO પ્રાઈસથી 49 ટકા ઓછો છે.
2025માં 1.76 લાખ કરોડ રૂપિયાનું ફંડ રેઝિંગ
‘IPO સેન્ટ્રલ’ના આંકડા મુજબ વર્ષ 2025માં રજૂ થયેલા 103 નવા IPO દ્વારા કુલ રૂ. 1.76 લાખ કરોડ રૂપિયા ઉઘરાવવામાં આવ્યા હતા. આ રકમ 2024માં 90 કંપનીઓ દ્વારા ઉઘરાવવામાં આવેલા રૂ. 1.6 લાખ કરોડ અને 2023માં 57 કંપનીઓ દ્વારા ઉઘરાવવામાં આવેલા રૂ. 49,436 કરોડ કરતાં વધુ છે.