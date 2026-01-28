અજિત પવારનું વિમાન કેવી રીતે થયું ક્રેશ?

મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર (Ajit Pawar)નું આજે સવારે મહારાષ્ટ્રના બારામતીમાં વિમાન દુર્ઘટનામાં નિધન થયું છે. આજે સવારે બારામતીમાં થયેલા વિમાન દુર્ઘટના અંગે સંપૂર્ણ વિગતો જાહેર કરવામાં આવી છે.
બુધવારે મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું વિમાન બારામતીમાં ઉતરતી વખતે ક્રેશ થયું હતું. જેમાં અજિત પવાર સહિત પાંચ લોકોના મોત થયાના અહેવાલ છે. અજિત પવાર એક ખાનગી વિમાનમાં મુંબઈથી બારામતી જઈ રહ્યા હતા. બારામતીમાં ઉતરતી વખતે તેમનું વિમાન ક્રેશ થયું અને બળીને રાખ થઈ ગયું. બારામતી તેમનો ગૃહ જિલ્લો પણ છે. અજિત પવારનું વિમાન ક્યારે ક્રેશ થયું, તેનો સમય શું હતો અને તેનું કારણ શું હતું તે જાણીએ.
બારામતી વિમાન દુર્ઘટના
ઘટનાનો સમય: આજે સવારે 8:45 વાગ્યે (28 જાન્યુઆરી, 2026).
સ્થાન: બારામતી એરપોર્ટ, પુણે જિલ્લો, મહારાષ્ટ્ર.
વિમાનનો પ્રકાર: ખાનગી ચાર્ટર વિમાન.
મુખ્ય મુસાફર: મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર વિમાનમાં હતા.
સમયરેખા અને વર્તમાન પરિસ્થિતિ
દુર્ઘટનાનું કારણ: પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, વિમાન મુંબઈથી બારામતી જઈ રહ્યું હતું. લેન્ડિંગ દરમિયાન ટેકનિકલ ખામીને કારણે પાઇલટે કાબુ ગુમાવ્યો, જેના કારણે વિમાન રનવે પરથી લપસી ગયું અને આગ લાગી.
પરિસ્થિતિ હાલમાં અત્યંત નાજુક છે. પુષ્ટિ ન કરાયેલા અહેવાલો દર્શાવે છે કે નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર અને તેમની સાથે રહેલા ત્રણ અન્ય લોકો અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામ્યા છે. જોકે, વહીવટીતંત્ર કે રાજ્ય સરકારે હજુ સુધી આની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી નથી.
રાહત કામગીરી: સ્થાનિક પોલીસ અને ફાયર વિભાગની ટીમો ઘટનાસ્થળે હાજર છે. એરપોર્ટની આસપાસ સુરક્ષા કડક કરવામાં આવી છે, અને એરપોર્ટ પર જતી બધી ફ્લાઇટ્સ રોકી દેવામાં આવી છે.
મુસાફરીનો હેતુ: અજિત પવાર આગામી જિલ્લા પરિષદની ચૂંટણી માટે પ્રચાર કરવા માટે મુંબઈથી બારામતી જઈ રહ્યા હતા.
તપાસનો આદેશ: નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશક (DGCA) એ અકસ્માતનું ચોક્કસ કારણ નક્કી કરવા માટે આ બાબતની ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસનો આદેશ આપ્યો છે.
સત્તાવાર પ્રતિભાવ: રાજ્ય મંત્રીમંડળની કટોકટી બેઠક બોલાવી શકાય છે.
અજિત પવાર જિલ્લા પરિષદની ચૂંટણી માટે પ્રચાર કરવા માટે બારામતી જઈ રહ્યા હતા. બારામતી તેમનો ગૃહ મતવિસ્તાર પણ છે. અકસ્માતના સમાચાર મળતાં જ તેમનો પરિવાર ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો. તેમના પિતરાઈ ભાઈ સુપ્રિયા સુલે પણ દિલ્હીથી બારામતી જવા રવાના થયા.