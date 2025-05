મુંબઈમાં ભારે વરસાદથી ઠેર-ઠેર પાણી ભરાયાં: ટ્રાફિક જામ

મુંબઈઃ મુંબઇ સહિત મહારાષ્ટ્રમાં સતત વરસી રહેલા વરસાદથી લોકોનું જીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. હવામાન વિભાગે મુંબઈ અને પરા વિસ્તારમાં ઓરેન્જથી રેડ એલર્ટ જારી કર્યું છે. વિભાગે તેજ હવાઓ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયાં છે.

આ સાથે રેલવે સેવા પર અસર પડી છે. મધ્ય રેલવે હાર્બર અને વેસ્ટર્ન રેલવેની લોકલ સેવાઓ ખોરવાઇ ગઇ છે. જેથી ઓફિસ જનારાઓને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. મધ્ય રેલવેની મેન લાઇન પર કલ્યાણ તરફ જનાર અને છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ટર્મિનસ (CSMT) તરફ જનાર લોકલ ટ્રેનો મોડી મોડી ચાલી રહી છે.

ભારે પવન અને વરસાદને કારણે વૃક્ષો અને ડાળીઓ પડવાના બનાવો પણ નોંધાયા છે. BMC ને શહેરમાં ચાર સ્થળોએ અને વેસ્ટર્ન સબર્બ્સમાં પાંચ સ્થળોએ વૃક્ષો પડી ગયાના અહેવાલો પ્રાપ્ત થયા છે. સેન્ડહર્સ્ટ રોડ અને ભાયખલા વચ્ચે પાણી ભરાઈ જવાથી મધ્ય રેલવે સંપૂર્ણપણે ઠપ થઈ છે. વરસાદને કારણે હાર્બર લાઇન સેવાઓ પણ ધીમી ગતિએ શરૂ થઈ છે. હવામાન વિભાગ (IMD)એ ચેતવણી આપી છે કે આગામી કેટલાક કલાકો સુધી મધ્યમથી ભારે વરસાદ ચાલુ રહી શકે છે.

હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે વરસાદનું જોર ચાલુ રહી શકે છે અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયાં છે. BMCએ નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે તેઓ ખૂબ જ જરૂરી હોય ત્યારે જ ઘરની બહાર નીકળે. રવિવારે રાત્રે પણ ભારે વરસાદને કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા, જેને કારણે વાહનવ્યવહાર ખોરવાઈ ગયો હતો. વહીવટી તંત્રે કહ્યું છે કે તે પરિસ્થિતિ પર નજર રાખશે.

કાંદિવલીથી સાંતા ક્રૂઝ 15 કિમી સુધી ચક્કાજામ

વરસાદના કારણે વેસ્ટર્ન એક્સપ્રેસ હાઈવે પર ભારે ટ્રાફિક જોવા મળ્યો હતો. કાંદિવલીથી સાંતાક્રૂઝમાં 15 કિમીનો લાંબો ચક્કાજામ થયો હતો. ભારે પવન સાથે વરસાદ, અને વીજના ચમકારા વચ્ચે મુંબઈમાં ચાર અને પશ્ચિમી વિસ્તારોમાં પાંચ ઝાડ પડી ગયા છે.

મહારાષ્ટ્રમાં આજે ભારે પવન સાથે વરસાદનું આગમન થઈ ચૂક્યું છે. આજે વહેલી સવારથી શરૂ થયેલા વરસાદમાં કોકણ, પુણે, સતારા, થાણે, મુંબઈ સહિતના વિસ્તારોમાં જનજીવન ખોરવાયું છે. હાઈવે પર ભારે ટ્રેફિક જામ જોવા મળ્યો છે. મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે રાજ્યના સત્તાધીશોને વરસાદના કારણે એલર્ટમાં રહેવાં તેમજ સમયસર બચાવ કામગીરી હાથ ધરવા નિર્દેશ આપ્યો છે.

#MumbaiRains brings up century on debut. Last 24 hours Dahisar 220mm, Santacruz 176, Mira Road 181, Chembur 120, Colaba 94. More heavy rains to come next week as low pressure area attracts more moisture & good chance June quota will get covered in just one week. pic.twitter.com/Uk813hZ0QO

— Mumbai Rains (@IndiaWeatherMan) June 25, 2023