હરિયાણા વિધાનસભા ચૂંટણીમાં એકલા ચલોનો નિર્ણય કરનાર આમ આદમી પાર્ટીએ હવે ઉમેદવારોની ચોથી યાદી જાહેર કરી છે. પાર્ટીએ આ યાદીમાં 21 ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી છે. પાર્ટીએ અત્યાર સુધીમાં કુલ 61 ઉમેદવારોને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે.

The Party hereby announces the fourth list of candidates for the state elections for Haryana Assembly.

Congratulations to all 💐 pic.twitter.com/oUKUrHwJIw

