હર્ષ સંઘવીએ ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો સાથે કરી બંધ બારણે બેઠક

હાલમાં લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને તમામ પાર્ટીઓ મેદાનમાં છે. ત્યારે ચૂંટણી સમયે ગુજરાતના રાજકારણમાં ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. રૂપાલાના વિવાદિત નિવેદન બાદ ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા રાજ્યભરમાં વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારે હવે લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને ભાજપ હાલ એક્શન મોડમાં આવ્યું છે. ગુજરાતમાં ક્ષત્રિયોનો વિરોધ અને ઉમેદવારોને લઈને જે સીટો પર વિવાદ ઉભો થયો હતો ત્યાં ડેમેજ કંટ્રોલ કરવા માટે હવે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી મેદાને આવ્યા છે. હર્ષ સંઘવીએ બેઠકોનો દોર શરુ કર્યો છે. ગઈ કાલે હર્ષ સંઘવીએ રાજકોટમાં અને જામનગરમાં ક્ષત્રિય નેતાઓ સાથે બેઠક કરી હતી જે બાદ આજ રોજ ગૃહમંત્રી અને સંગઠનના મહામંત્રી રત્નાકરજી ભાવનગરની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. અહીં તેમણે ભાજપના સંગઠનોના હોદ્દેદારો સાથે બેઠક યોજી હતી આ બેઠકમાં ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા ત્યારે હવે હર્ષ સંઘવી સુરેન્દ્રનગરની મુલાકાતે પહોંચ્યા છે.

