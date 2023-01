નાણા મંત્રાલયમાં બજેટ પૂર્ણ થાય તે પહેલા ‘હલવા સમારોહ’ યોજાયો

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ (FM નિર્મલા સીતારમણ)ની હાજરીમાં આજે 26મી જાન્યુઆરીએ પરંપરાગત હલવા સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પરંપરાગત રીતે, આ સમારોહ બજેટ દસ્તાવેજને અંતિમ સ્વરૂપ આપતા પહેલા યોજવામાં આવે છે. નાણામંત્રીએ અધિકારીઓની હાજરીમાં હલવો વહેંચીને બજેટ દસ્તાવેજને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું હતું. આ દરમિયાન કેન્દ્રીય નાણા મંત્રી નિર્મલા સીતારમણ, કેન્દ્રીય નાણા રાજ્ય મંત્રી ડો. ભાગવત કિશનરાવ કરાડ ઉપરાંત નાણા મંત્રાલયના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ હાજર હતા.

Customary Halwa Ceremony held to mark final stage of Budget preparation

બજેટની તૈયારી સાથે સંકળાયેલા અધિકારીઓની “લોક ઇન” પ્રક્રિયા પહેલા આ પરંપરાગત સમારોહ યોજવામાં આવે છે. નાણાકીય વર્ષ 2023-24નું બજેટ નાણામંત્રી 1 ફેબ્રુઆરીએ રજૂ કરશે. બજેટ તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા તેના અંતિમ તબક્કામાં છે. ખુદ નાણા મંત્રાલયે પોતાના ટ્વિટર હેન્ડલ દ્વારા આની જાહેરાત કરી છે.

Delhi: 'Halwa Ceremony' held at Finance Ministry to mark the beginning of printing of documents relating to Union Budget 2023-24

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, Union MoS for Finance Dr Bhagwat Kishanrao Karad, Senior officials of Finance Ministry were present. pic.twitter.com/t2l1NuFsok

— ANI (@ANI) January 26, 2023