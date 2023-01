રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને ગણતંત્ર દિવસ પર શુભેચ્છા પાઠવી

રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને ગુરુવારે (26 જાન્યુઆરી) પ્રજાસત્તાક દિવસના અવસર પર ભારતને શુભેચ્છા પાઠવી છે. રશિયન રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે મારી તરફથી ગણતંત્ર દિવસની શુભેચ્છાઓ સ્વીકારો. આર્થિક, સામાજિક, વૈજ્ઞાનિક, તકનીકી અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં ભારતની સિદ્ધિઓ વ્યાપકપણે જાણીતી છે. તમારો દેશ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવા અને પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક એજન્ડા પર મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓને સંબોધવા માટે નોંધપાત્ર યોગદાન આપી રહ્યો છે. રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને વધુમાં કહ્યું કે મને વિશ્વાસ છે કે સાથે મળીને કામ કરીને આપણે તમામ ક્ષેત્રોમાં પરસ્પર ફાયદાકારક દ્વિપક્ષીય સહયોગની સતત વૃદ્ધિ સુનિશ્ચિત કરી શકીશું. આ નિઃશંકપણે રશિયા અને ભારતના મૈત્રીપૂર્ણ લોકોના મૂળભૂત હિતોની સેવા કરે છે.

74મા પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી

આજે ભારત તેનો 74મો ગણતંત્ર દિવસ ઉજવી રહ્યું છે. આ વર્ષે, ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણીમાં મુખ્ય અતિથિ ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ અબ્દેલ ફતાહ અલ-સીસી હતા. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ ડ્યુટી પથ પર ત્રિરંગો ફરકાવ્યો, ત્યારબાદ રાષ્ટ્રગીત વગાડવામાં આવ્યું. રાષ્ટ્રપતિને રૂઢિગત 21 તોપોની સલામી આપવામાં આવી હતી. નોંધનીય છે કે, 105 મીમી ભારતીય ફીલ્ડ ગન સાથે 21 તોપોની સલામી પ્રથમ વખત આપવામાં આવી હતી.

Please accept congratulations on #RepublicDay. India’s achievements in economic, social, scientific, tech&other spheres are widely known. Your country is making substantial contribution to ensuring int'l stability&to addressing vital issues on regional&global agenda: Russian Pres pic.twitter.com/lFEXEAEZ3S

