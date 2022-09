વડા પ્રધાન મોદીનો સુરતમાં ભવ્ય રોડ શો

સુરતઃ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બે દિવસની રાજ્યની મુલાકાતે છે. તેઓ સૌપ્રથમ સુરત પહોંચ્યા હતા. તેમણે અહીં રોડ શો યોજ્યો હતો, ત્યાર બાદ તેઓ ખુલ્લી જીપમાં લોકોનું અભિવાદન ઝીલતાં સભાના સ્થળે પહોંચ્યા હતા. અહીં તેમણે હકડેઠઠ સભાને સંબોધી હતી. વડા પ્રધાન સ્માર્ટ સિટી સુરતને અનેક વિકાસ-કાર્યોની ભેટ આપશે. તેમને હસ્તે મહાનગરપાલિકાના 22 પ્રોજેક્ટોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. સુરતમાં તેમને હસ્તે રૂ. 3472.54 કરોડનાં કુલ 59 વિકાસ-કાર્યોનું લોકાર્પણ કે ખાતમુર્હૂત કરવામાં આવશે.

વડા પ્રધાન મોદી સાથે રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ, રાજ્યના ગૃહપ્રધાન હર્ષ સંઘવી અને પ્રદેશાધ્યક્ષ સીઆર પાટીલ પણ હાજર છે. મુખ્ય પ્રધાને સુરતમાં સંબોધન કરતાં જણાવ્યું હતું કે શહેરમાં નવરાત્રીમાં દિવાળી માહોલ છે. મોદીએ સુરતીઓને કહ્યું હતું કે સુરતમાં જમ્યા વિના જવું ખૂબ મુશ્કેલ છે, પણ નવરાત્રિના ઉપવાસ ચાલી રહ્યા છે. તેમણે લોકોને નવરાત્રિની શુભકામનાઓ આપી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે સુરત શ્રમનું સન્માન કરતું શહેર છે. લોકોમાં વડા પ્રધાનને લઈને ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.

Delighted to be in the dynamic city of Surat where multiple development works are being dedicated. https://t.co/fRw6ptmsAq

— Narendra Modi (@narendramodi) September 29, 2022