વડોદરામાં ભાજપના ઉમેદવાર વિરુદ્ધ પોસ્ટરો લાગ્યાં

વડોદરાઃ લોકસભા ચૂંટણી શરૂ થતાં પહેલાં રાજ્યમાં પોસ્ટર વોરનો પ્રારંભ થયો છે. લોકસભા વડોદરા બેઠક ઉપર ભાજપ દ્વારા સતત ત્રીજી વખત સાંસદ રંજનબહેન ભટ્ટને વડોદરા બેઠક માટે રિપીટ કરવામાં આવતાં ભાજપમાં જૂથવાદ ફરી એક વાર જાહેરમાં આવ્યો છે. જેમને ટિકિટ મળી નથી તેવી અસંતુષ્ટ વ્યક્તિઓ અને તેમના ટેકેદારો દ્વારા સોશિયલ મિડિયા પર મેસેજો ફરતા કર્યા બાદ મોડી રાત્રે ઉમેદવાર વિરુદ્ધ ચાર-પાંચ બેનરો લગાડવામાં આવ્યાં છે. આ પોસ્ટરો પર લખ્યું છે કે મોદી તેરે સે બૈર નહીં, રંજન તેરી ખેર નહીં. હવે આ બેનરો કોણે લગાડ્યાં છે તેની તપાસ ચૂંટણી પંચ અને પોલીસ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળે છે.

રાજ્યમાં ભાજપના ગઢમાં ઉમેદવારની જાહેરાત બાદ વિરોધ શરૂ થયો છે. વડોદરાના નારાજ ભાજપના ધારાસભ્ય કેતન ઇનામદારે રાજીનામું પાછું ખેંચી લેતાં મામલો ઉકેલાઈ ગયો હતો, પણ હવે પોસ્ટર વોર સામે આવ્યું છે. વડોદરામાં બેનામી પોસ્ટર લગાવવામાં આવ્યાં છે. તેમાં ‘PM મોદી સાથે કોઈ સમસ્યા નથી, પરંતુ રંજનબહેન સ્વીકાર્ય નથી’ જેવા સ્લોગન લખેલા છે. વડોદરા શહેરમાં લાગેલા આ બેનરોએ ભાજપને નવી મુશ્કેલીમાં મૂકી દીધો છે.

Vadodara’s Political Shift: Modi Support Unwavering, Ranjanben Criticized

Vadodara residents harbor no resentment towards Modi but are disapproving of Ranjanben, as evidenced by city-wide posters. Ranjanben Bhatt’s candidacy on the Vadodara seat faces growing opposition, with… pic.twitter.com/OwwHDxxl70

