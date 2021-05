PM મોદીની ‘ગુજરાત’ને 1000-કરોડના રાહત પેકેજની જાહેરાત

અમદાવાદઃ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાજ્યમાં ‘તાઉ’તે’ વાવાઝોડાથી પ્રભાવિત વિસ્તારોનું હવાઈ નિરીક્ષણ કર્યું હતું. એ પછી વડા પ્રધાને અમદાવાદ પહોંચીને સમીક્ષા બેઠક કરી હતી. વડા પ્રધાને સમગ્ર સ્થિતિની સમીક્ષા અને પરિસ્થતિની વિગતો મેળવ્યા પછી રાજ્યને તાત્કાલિક રાહત કાર્યવાહીઓ માટે રૂ. 1000 કરોડની આર્થિક સહાય આપવાની જાહેરાત કરી હતી.

Reviewed the situation caused by Cyclone Tauktae during a meeting in Ahmedabad. Took stock of the evacuation efforts and the ongoing relief work for those affected. Centre will help in rebuilding damaged infrastructure. https://t.co/B0yi2JJau5

આ ઉપરાંત તેમણે વાવાઝોડામાં જીવ ગુમાવનાર પરિવારને ગુજરાત ઉપરાંત કેરળ, કર્ણાટક, ગોવા, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન અને દીવ-દમણ તેમ જ દાદરાનગર હવેલીમાં વાવાઝોડામાં મૃત્યુ પામેલાના વારસદારને રૂ. બે-બે લાખની અને ઘાયલ થયેલાને રૂ. 50,000ની આર્થિક સહાય આપવાની જાહેરાત પણ કરી હતી. પીએમ મોદીએ રાજ્યમાં કોરોનાની સ્થિતિ અંગે પણ માહિતી મેળવી હતી.

મુખ્ય પ્રધાન વિજય રૂપાણી, મુખ્ય સચિવ અનિલ મુકિમ, મુખ્ય પ્રધાનના મુખ્ય અગ્ર સચિવ કૈલાસનાથન, મહેસૂલ અધિક મુખ્ય સચિવ પંકજ કુમાર, આરોગ્ય અગ્ર સચિવ ડો.જયંતી રવિ તેમજ રાહત કમિશનર હર્ષદ પટેલ અને સાયન્સ ટેકનોલોજી સચિવ હારિત શુક્લાએ આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહી વડા પ્રધાનને રાજ્યની આ વાવાઝોડાની સ્થિતિનો ચિતાર આપ્યો હતો.

Ex-gratia of Rs. 2 lakh would be given to the next of kin of those who lost their lives due to Cyclone Tauktae in all the affected states. Rs. 50,000 would be given to the injured. GOI is in full solidarity with those affected and will provide them all possible support.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 19, 2021