અદાણી ગ્રુપ $10.5 અબજમાં હોલ્સિમનો હિસ્સો હસ્તગત કરશે

અમદાવાદઃ દેશના ટોચના અદાણી ગ્રુપે ઓફશોર સ્પેશિયલ પર્પઝ વેહિકલ (SPV) મારફત સ્વિટ્ઝર્લેન્ડસ્થિત હોલ્સિમ લિ.ની બે કંપનીઓ અંબુજા સિમેન્ટ્સ લિ. અને એસીસી લિ.ને હસ્તગત કરવા કરાર કર્યો છે. અદાણી જૂથે હોલ્સિમની પેટા કંપનીઓ અંબુજા સિમેન્ટ્સમાં ૬૩.૧૯ ટકા અને એસીસીમાં ૫૪.૫૩ ટકા ૧૦.૫ અબજ ડોલરમાં હસ્તગત કર્યો છે, જે આંતર માળખાકીય અને બાંધકામ ક્ષેત્રમાં અદાણી જૂથનો મર્જર અને એક્વિઝિશનનો સૌથી મોટો સોદો છે. જેથી અદાણી ગ્રુપ વાર્ષિક ૭૦ MTPAની ઉત્પાદક ક્ષમતા સાથે દેશનું બીજા નંબરનું ઉદ્યોગ ગૃહ બન્યું.

અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીએ જણાવ્યું હતું કે સિમેન્ટના વ્યવસાયમાં અમારું આ કદમ રાષ્ટ્રની વિકાસ ગાથામાં અમારી દ્રઢ માન્યતાને વધુ એક વાર માન્ય ઠેરવે છે, એમ જણાવતાં આવનારા કેટલાક દાયકાઓ સુધી ભારત વિશ્વની સૌથી મોટી માગ-સંચાલિત અર્થવ્યવસ્થાઓ પૈકીનું એક રહેવાની ધારણા છે. એટલું જ નહીં, પણ ભારત વિશ્વનું સૌથી મોટું બીજું સિમેન્ટ બજાર બની રહ્યું હોવા છતાં સરેરાશ વૈશ્વિક માથાદીઠ સિમેન્ટનો વપરાશ અડધાથી પણ ઓછો છે. વળી, ચીનનો સિમેન્ટનો વપરાશ ભારત કરતાં સાત ગણાથી વધુ છે.

Our belief in the India story is unshakeable. Combining @Holcim's cement assets in India with our green energy and logistics will make us the world's greenest cement company. Jan Jenisch has been terrific to work with. We welcome the @AmbujaCementACL & @ACCLimited teams. pic.twitter.com/iThyLp92iV

— Gautam Adani (@gautam_adani) May 15, 2022