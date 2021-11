મોરબીથી 120 કિલો ડ્રગ્સ પકડાયું: ચારની ધરપકડ

અમદાવાદઃ રાજ્યના ATSએ મોરબીના ઝીંઝુડામાંથી પોલીસે 120 કિલો ડ્રગ્સ કબજે કર્યું છે. આ ડ્રગ્સનું બજારમૂલ્ય અંદાજે રૂ. 600 કરોડ છે. આ કેસના તાર પાકિસ્તાનના ડ્રગ માફિયા ખાલિદ બખ્શ સાથે જોડાયેલા હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં રાજ્યમાં 3000 કિલોથી વધુનું ડ્રગ્સ પકડાયું હતું, જેની કિંમત 22,000 કરોડથી વધુની છે. ડ્રગ્સના આ મોટા જથ્થા સાથે પોલીસે ચાર લોકોની પણ ધરપકડ કરી છે.

ગૃહ રાજ્યપ્રધાન હર્ષ સંઘવીએ ટ્વીટ કરીને માહિતી આપી હતી કે ATS દ્વારા 120 કિલો ડ્રગ્ઝનો જથ્થો પકડવામાં આવ્યો છે.

Another achievement of Gujarat Police.

Gujarat Police is leading from the front to eliminate the drugs.

Gujarat ATS has snabbed around 120 kilo drugs.@dgpgujarat will address the press conference on the subject at 11 AM today. @GujaratPolice @himanshu_rewa

— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) November 15, 2021