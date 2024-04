ગુજરાતે રાજસ્થાનને રોમાંચક મેચમાં 3 વિકેટે હરાવ્યું

ગુજરાત ટાઇટન્સે રાજસ્થાન રોયલ્સને 3 વિકેટે હરાવ્યું છે. ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા રાજસ્થાને 196 રન બનાવ્યા હતા. બીજી તરફ ટાર્ગેટનો પીછો કરતી વખતે ગુજરાતની શરૂઆત સારી રહી હતી, જ્યાં શુભમન ગિલ અને સાઈ સુદર્શન વચ્ચે 64 રનની ભાગીદારી નોંધાઈ હતી, પરંતુ તે પછી ટીમને સતત આંચકાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો પરંતુ અંતે મેચ રોમાંચક બની હતી. રાશિદ ખાને છેલ્લી ઓવરોમાં 11 બોલમાં 24 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમીને ગુજરાતની જીતમાં મહત્વનું યોગદાન આપ્યું હતું. ગુજરાત તરફથી સુદર્શને 35 રન બનાવ્યા હતા. દરમિયાન કુલદીપ સેનની ઘાતક બોલિંગે ગુજરાતના મિડલ ઓર્ડરને હચમચાવી નાખ્યો હતો. તેણે 3 મહત્વની વિકેટ લઈને ગુજરાતને બેકફૂટ પર મોકલી દીધું હતું. ગિલે 44 બોલમાં 72 રનની ઈનિંગ રમી હતી, પરંતુ બીજા છેડેથી સહકાર ન મળવાને કારણે મેચ અટકી ગઈ હતી.

15 ઓવર પછી ગુજરાતનો સ્કોર 4 વિકેટે 124 રન હતો અને તેને જીતવા માટે હજુ 73 રનની જરૂર હતી. જ્યારે શુભમન ગિલ ગુજરાત માટે તારણહાર રહ્યો હતો, ત્યારે તેને 16મી ઓવરમાં યુઝવેન્દ્ર ચહલે ચતુરાઈથી સ્ટમ્પ કરી દીધો હતો. ગિલ 72 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. મેચ અટકી ગઈ હતી કારણ કે ગુજરાતને છેલ્લી 3 ઓવરમાં 42 રનની જરૂર હતી, રાહુલ તેવટિયા અને શાહરૂખ ખાનના રૂપમાં બે તોફાની બેટ્સમેન ક્રિઝ પર હતા. શાહરૂખની 8 બોલમાં 14 રનની ઇનિંગે ગુજરાતની જીતની આશા જગાવી હતી, પરંતુ તે અવેશ ખાનના હાથે આઉટ થયો હતો. મેચમાં જીવન બાકી હતું કારણ કે ગુજરાતને છેલ્લી ઓવરમાં જીતવા માટે 15 રનની જરૂર હતી. બીજી તરફ, રાશિદ ખાને છેલ્લી ઓવરના છેલ્લા બોલ પર ચોગ્ગો ફટકારીને IPL 2024માં રાજસ્થાનના વિજયરથના 4 મેચના રનને રોકી દીધા છે.

