અગ્નિવીરો માટે રાજ્ય સરકારનો મોટો નિર્ણય: વર્ગ-૩ની ભરતીમાં 20% અનામત

ગાંધીનગર: ગુજરાત સરકાર દ્વારા દેશના પૂર્વ અગ્નિવીરો માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ અને કલ્યાણકારી નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જાહેરાત કરી છે કે, રાજ્ય સરકારના વિવિધ વિભાગોમાં થતી વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતીમાં પૂર્વ અગ્નિવીરોને ૨૦ ટકા અનામત (રિઝર્વેશન) આપવામાં આવશે. સરકારના આ નિર્ણયથી અગ્નિવીરોને સેનાની સેવા બાદ રાજ્ય સરકારમાં રોજગારીની ઉત્કૃષ્ટ તકો પ્રાપ્ત થશે.શારીરિક કસોટીમાંથી મુક્તિ અને વય મર્યાદામાં છૂટછાટ
મુખ્યમંત્રીએ અગ્નિવીરોને વહીવટી પ્રક્રિયામાં મોટી રાહત આપતા નીચે મુજબના દિશાનિર્દેશો જાહેર કર્યા છે,
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ફિઝિકલ ટેસ્ટમાંથી મુક્તિ: પૂર્વ અગ્નિવીરોને આવી ભરતીઓ માટે લેવાતી શારીરિક ક્ષમતા કસોટીમાંથી સંપૂર્ણ મુક્તિ આપવામાં આવી છે.
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ઉપલી વય મર્યાદામાં છૂટ: સામાન્ય રીતે પૂર્વ અગ્નિવીરોને નિયત ઉપલી વય મર્યાદામાં ૩ વર્ષ સુધીની છૂટ મળવાપાત્ર રહેશે.
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પ્રથમ બેચને વિશેષ લાભ: અગ્નિવીર સ્કીમની સૌથી પ્રથમ બેચના સભ્યો માટે સરકારે વધુ ઉદારતા દાખવીને ઉપલી વય મર્યાદામાં ૫ વર્ષ સુધીની મુક્તિ આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
કયા-કયા વિભાગોની ભરતીમાં લાભ મળશે?
મુખ્યમંત્રીના આ નિર્ણયનો લાભ રાજ્યના ગૃહ વિભાગ, જેલ વિભાગ અને વન વિભાગની નીચે મુજબની સીધી ભરતીઓમાં સીધો જ ઉપલબ્ધ થશે:
|વિભાગ
|જે સંવર્ગોમાં ૨૦% અનામતનો લાભ મળશે તે
|પોલીસ અને ગૃહ વિભાગ
|હથિયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (Armed PSI), હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, એસ.આર.પી. (SRP) ના પ્લાટૂન કમાન્ડર તથા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ.
|જેલ વિભાગ
|જેલર ગ્રુપ-૨ અને જેલ સિપાઈ.
|વન અને પર્યાવરણ વિભાગ
|વનરક્ષક (ફોરેસ્ટ ગાર્ડ) વર્ગ-૩ તેમજ વનપાલ વર્ગ-૩.
રાજ્ય સરકારના આ સરાહનીય પગલાથી દેશ સેવામાં પોતાનું યોગદાન આપી ચૂકેલા યુવાનોનું ભવિષ્ય વધુ સુરક્ષિત બનશે અને ગુજરાત પોલીસ તેમજ વન વિભાગ જેવા મહત્વના ક્ષેત્રોને પણ શિસ્તબદ્ધ અને તાલીમબદ્ધ યુવાનોની સેવાઓ મળી રહેશે.