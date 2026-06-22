‘ઉદ્ધવ ઠાકરે હિન્દુત્વના માર્ગથી ભટકી ગયા છે’, કોણે કહ્યું આવું?

મહારાષ્ટ્રમાં ઓપરેશન ટાઈગરને કારણે શિવસેના (યુનિયન ઓફ ફોર્સિસ) જૂથમાં ભાગલા પડવાની શક્યતા છે. શિવસેના (યુનિયન ઓફ ફોર્સિસ) આ મુદ્દા પર કેન્દ્રની ભાજપ સરકાર પર પ્રહારો કરી રહી છે. હવે, ભાજપે આ મુદ્દા પર પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું છે.
શિવસેના યુબીટી તેના સાંસદોના સંભવિત પક્ષપલટા અંગે કેન્દ્ર સરકાર પર પ્રહાર કરી રહી છે.હવે ભાજપે આ અંગે પ્રતિક્રિયા આપી છે. ભાજપના પ્રવક્તા આરપી સિંહે કહ્યું કે ઉદ્ધવ ઠાકરે હિન્દુત્વના માર્ગથી ભટકી ગયા છે અને આ જ તેમના પક્ષમાં વિભાજનનું કારણ છે.ભાજપના પ્રવક્તા આરપી સિંહે કહ્યું,”ઉદ્ધવ ઠાકરેના નેતૃત્વમાં શિવસેના હિન્દુત્વના માર્ગથી ભટકી ગઈ છે અને કોંગ્રેસની કઠપૂતળી બની ગઈ છે. આ કારણે, મૂળ શિવસેના એકનાથ શિંદેના નેતૃત્વમાં એકઠી થઈ છે.આજે શિવસેના યુબીટીના 6 સાંસદ એકનાથ શિંદેમાં જોડાશે વાસ્તવિક શિવસેના એ છે જે હિન્દુત્વની વિચારધારામાં માને છે અને તેના સાંસદો અને ધારાસભ્યો છે.”
રામ મંદિર દાન વિવાદ અંગે ભાજપના પ્રવક્તાએ શું કહ્યું?
રામ મંદિર દાન અંગે વિપક્ષના આરોપો અંગે ભાજપના પ્રવક્તાએ કહ્યું,”તાત્કાલિક એક વિશેષ તપાસ ટીમની રચના કરવામાં આવી હતી.રિપોર્ટ રજૂ થયા પછી, જે કોઈ દોષિત ઠરશે તેની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.” પાણી અંગે ભારત સાથે યુદ્ધ કરવા અંગે પાકિસ્તાનના સંરક્ષણ પ્રધાન ખ્વાજા આસિફના નિવેદન અંગે આરપી સિંહે કહ્યું,”પાણી અને આતંકવાદ સાથે રહી શકતા નથી. જો આતંકવાદીઓ મોકલતા રહેશે,તો ભારત તરફથી પાણીનું એક ટીપું પણ મોકલવામાં આવશે નહીં.જો બીજું યુદ્ધ થશે,તો પાકિસ્તાનનું નામ દુનિયામાંથી ભૂંસી નાખવામાં આવશે.”
થરૂરના નિવેદન પર કોંગ્રેસ ઘેરાઈ
અસાદુદ્દીન ઓવૈસીએ રાજસ્થાનમાં મસ્જિદો તોડી પાડવાની કાર્યવાહી રોકવાની માંગ કરી છે. ભાજપના પ્રવક્તાએ કહ્યું,”ક્યાંય પણ મસ્જિદો તોડી પાડવામાં આવી રહી નથી; ઓવૈસી જાણી જોઈને અફવાઓ ફેલાવી રહ્યા છે.” જમ્મુ અને કાશ્મીરની વર્તમાન પરિસ્થિતિની કોંગ્રેસના સાંસદ શશી થરૂરે પ્રશંસા કરતા પાર્ટીમાં ટીકા થઈ છે. આ અંગે ભાજપના પ્રવક્તાએ કહ્યું, “શશી થરૂર જે જુએ છે તે જ બોલે છે. આજે, કાશ્મીર વિકસિત ભારતના ભાગ રૂપે પ્રગતિ કરી રહ્યું છે, તેથી શશી થરૂર સાચા છે.”
ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીનના નિવેદન કે પશ્ચિમ બંગાળ પછી હવે તેઓ પંજાબમાં સરકાર બનાવશે, આરપી સિંહે કહ્યું,”આ વખતે અમે પંજાબમાં સરકાર બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. ગઈ વખતે ભાજપને ૧૮.૫૬ ટકા મત મળ્યા હતા. આ વખતે ૪૦ ટકા મત મેળવવાનું લક્ષ્ય છે.”