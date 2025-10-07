વિકાસયાત્રાના 24 વર્ષ: વિકાસ સપ્તાહની ઉજવણીનો પ્રારંભ

ગાંધનીગર: રાજ્યમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 14મા મુખ્યમંત્રી તરીકે 7 ઓક્ટોબર, 2001ના દિવસે શપથ લીધા હતા. તેમના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શનમાં ગુજરાતની 2001થી 2025 સુધીની 24 વર્ષની સર્વગ્રાહી વૈશ્વિક વિકાસ યાત્રા સંપૂર્ણ થઈ છે. જેમાં જનભાગીદારીને જોડીને 7 થી 15 ઓક્ટોબર સુધી “વિકાસ સપ્તાહ”ની ઉજવણી કરવામાં આવી છે. જેનો પ્રારંભ ભારત વિકાસ પ્રતિજ્ઞાથી થયો છે.મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ તથા રાજ્ય મંત્રીમંડળના મંત્રીઓ – મુખ્ય સચિવ તથા વરિષ્ઠ સચિવો અને અધિકારીઓએ વિધાનસભા પોડિયમમાં યોજાયેલા સામૂહિક પ્રતિજ્ઞા પઠનમાં જોડાઈને “ભારત વિકાસ પ્રતિજ્ઞા” લીધી હતી. વિકસિત ભારતના નિર્માણનો સંકલ્પ કરીને તેને સાકાર કરવામાં પોતાનું સંપૂર્ણ યોગદાન આપવા માટે મન-કર્મ-વચનથી તત્પર રહેવા સાથે દેશ માટે સમર્પિત રહેવાની સામૂહિક ભારત વિકાસ પ્રતિજ્ઞા સૌએ કરી હતી.વિકાસ સપ્તાહની ઉજવણી અંતર્ગત ભારત વિકાસ પ્રતિજ્ઞા ઓનલાઈન લઈ શકાય તે હેતુથી https://pledge.mygov.in/bharat-vikas/ પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. તેનો લાભ રાજ્યના નાગરિકો લઈ શકશે અને પ્રતિજ્ઞા લીધાનું સર્ટિફિકેટ મેળવી શકશે.