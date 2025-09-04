GST કાઉન્સિલ: દિવાળી પહેલા PM મોદીની ભેટ

PM મોદી દેશવાસીઓને દિવાળી ભેટ આપી ચૂક્યા છે. લગભગ 175 વસ્તુઓ પર GST દર ઘટાડવામાં આવ્યા છે, જેમાં ખાદ્ય સામગ્રી, બદામ, નાસ્તો, તૈયાર વસ્તુઓ, જામ, ઘી, માખણ, અથાણું, જામ, ચટણી, ઓટોમોબાઈલ, ટ્રેક્ટર, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, AC અને રેફ્રિજરેટર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ નિર્ણયો 22 સપ્ટેમ્બરથી લાગુ કરવામાં આવશે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણની અધ્યક્ષતામાં મળેલી 56મી GST કાઉન્સિલની બેઠકમાં આ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા. રાજ્યોના નાણામંત્રીઓ પણ બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા.

રોજિંદા જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓ પર બચત

• વાળનું તેલ, શેમ્પૂ, ટૂથપેસ્ટ, ટોઇલેટ સાબુ, ટૂથબ્રશ, શેવિંગ ક્રીમ → 18% થી 5%
• ઘી, માખણ, પનીર, ચીઝ, ડેરી સ્પ્રેડ → 12% થી 5%
• નમકીન, ભુજિયા, મિશ્રણ (પેક્ડ) → 12% થી 5%
• વાસણો → 12% થી 5%
• બાળકોને ખવડાવવાની બોટલો, નેપકિન્સ, ક્લિનિકલ ડાયપર → 12% થી 5%
• સીવણ મશીનો અને ભાગો → 12% થી 5%

ખેડૂતો અને કૃષિ ક્ષેત્રને રાહત

• ટ્રેક્ટરના ટાયર અને ભાગો → 18% થી 5%
• ટ્રેક્ટર → 12% થી 5%
• જૈવિક-જંતુનાશકો અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો → 12% 5%
• ટપક સિંચાઈ અને છંટકાવ → 12% થી 5%
• કૃષિ મશીનો (જમીનની તૈયારી, વાવણી, લણણી વગેરે) → 12% થી 5%

આરોગ્ય સંભાળ ક્ષેત્રમાં રાહત

• આરોગ્ય અને જીવન વીમો → ૧૮% થી શૂન્ય
• થર્મોમીટર્સ → ૧૨% થી ૫%
• મેડિકલ ગ્રેડ ઓક્સિજન → ૧૨% થી ૫%
• ડાયગ્નોસ્ટિક કીટ અને રીએજન્ટ્સ → ૧૨% થી ૫%
• ગ્લુકોમીટર અને ટેસ્ટ સ્ટ્રીપ્સ → ૧૨% થી ૫%
• ચશ્મા → ૧૨% થી ૫%

પોસાય તેવું શિક્ષણ

• નકશા, ચાર્ટ, ગ્લોબ્સ → ૧૨% થી શૂન્ય
• પેન્સિલો, શાર્પનર, ક્રેયોન્સ, પેસ્ટલ્સ → ૧૨% થી શૂન્ય
• નકલો (વ્યાયામ/નોટબુક્સ) → ૧૨% થી શૂન્ય
• રબર (ઇરેઝર) → ૫% થી શૂન્ય

ઓટોમોબાઇલ સસ્તા

• પેટ્રોલ/ડીઝલ હાઇબ્રિડ, LPG, CNG નાની કાર → ૨૮% થી ૧૮%
• ડીઝલ/હાઇબ્રિડ કાર (૧૫૦૦cc, ૪૦૦૦mm સુધી) → ૨૮% થી ૧૮%
• થ્રી વ્હીલર્સ → ૨૮% થી ૧૮%
• મોટરસાયકલ (૩૫૦ સીસી સુધી) → ૨૮% થી ૧૮%
• માલસામાન વાહનો → ૨૮% થી ૧૮%

ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો પર રાહત

• એસી → ૨૮% થી ૧૮%
• ટીવી (૩૨ ઇંચથી મોટું, LED અને LCD) → ૨૮% ૧૮%
• મોનિટર અને પ્રોજેક્ટર → ૨૮% થી ૧૮%
• ડીશવોશિંગ મશીનો → ૨૮% થી ૧૮%

પ્રક્રિયા સુધારા

• ૩ દિવસમાં સ્વચાલિત નોંધણી
• ડેટા વિશ્લેષણ દ્વારા ITC મર્યાદાની ઓળખ
• ૯૦% કામચલાઉ રિફંડ (ઉલટાવેલા ડ્યુટી અને શૂન્ય દરના પુરવઠા પર)

 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR