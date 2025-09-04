GST કાઉન્સિલ: દિવાળી પહેલા PM મોદીની ભેટ

PM મોદી દેશવાસીઓને દિવાળી ભેટ આપી ચૂક્યા છે. લગભગ 175 વસ્તુઓ પર GST દર ઘટાડવામાં આવ્યા છે, જેમાં ખાદ્ય સામગ્રી, બદામ, નાસ્તો, તૈયાર વસ્તુઓ, જામ, ઘી, માખણ, અથાણું, જામ, ચટણી, ઓટોમોબાઈલ, ટ્રેક્ટર, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, AC અને રેફ્રિજરેટર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ નિર્ણયો 22 સપ્ટેમ્બરથી લાગુ કરવામાં આવશે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણની અધ્યક્ષતામાં મળેલી 56મી GST કાઉન્સિલની બેઠકમાં આ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા. રાજ્યોના નાણામંત્રીઓ પણ બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા.
There is a complete reduction on common man and middle-class items in the #NextGenGST.
Rates have come down from 18 or 12 percent to 5 percent.
Common man items such as hair oil, toilet soap, bars, shampoos, tableware, toothbrushes, and other household items are included in… pic.twitter.com/a9QN23TCM1
— BJP (@BJP4India) September 3, 2025
રોજિંદા જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓ પર બચત
• વાળનું તેલ, શેમ્પૂ, ટૂથપેસ્ટ, ટોઇલેટ સાબુ, ટૂથબ્રશ, શેવિંગ ક્રીમ → 18% થી 5%
• ઘી, માખણ, પનીર, ચીઝ, ડેરી સ્પ્રેડ → 12% થી 5%
• નમકીન, ભુજિયા, મિશ્રણ (પેક્ડ) → 12% થી 5%
• વાસણો → 12% થી 5%
• બાળકોને ખવડાવવાની બોટલો, નેપકિન્સ, ક્લિનિકલ ડાયપર → 12% થી 5%
• સીવણ મશીનો અને ભાગો → 12% થી 5%
GST has been reduced from 28 to 18 percent on small cars and motorcycles of 350cc or below.
The reduction of GST from 28 to 18 percent also applies to buses, trucks, and ambulances.
There is now a uniform rate of 18 percent on all auto parts.
– FM Smt @nsitharaman… pic.twitter.com/jdnAYln5jO
— BJP (@BJP4India) September 3, 2025
ખેડૂતો અને કૃષિ ક્ષેત્રને રાહત
• ટ્રેક્ટરના ટાયર અને ભાગો → 18% થી 5%
• ટ્રેક્ટર → 12% થી 5%
• જૈવિક-જંતુનાશકો અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો → 12% 5%
• ટપક સિંચાઈ અને છંટકાવ → 12% થી 5%
• કૃષિ મશીનો (જમીનની તૈયારી, વાવણી, લણણી વગેરે) → 12% થી 5%
𝐏𝐌 𝐒𝐡𝐫𝐢 @𝐧𝐚𝐫𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚𝐦𝐨𝐝𝐢 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐍𝐞𝐱𝐭-𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐆𝐒𝐓 𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐬 𝐢𝐧 𝐡𝐢𝐬 #𝐈𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞𝐃𝐚𝐲𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐚𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐚𝐦𝐩𝐚𝐫𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐑𝐞𝐝 𝐅𝐨𝐫𝐭. 🇮🇳
Working on the same principle, the… pic.twitter.com/fcVysYKCDK
— BJP (@BJP4India) September 3, 2025
આરોગ્ય સંભાળ ક્ષેત્રમાં રાહત
• આરોગ્ય અને જીવન વીમો → ૧૮% થી શૂન્ય
• થર્મોમીટર્સ → ૧૨% થી ૫%
• મેડિકલ ગ્રેડ ઓક્સિજન → ૧૨% થી ૫%
• ડાયગ્નોસ્ટિક કીટ અને રીએજન્ટ્સ → ૧૨% થી ૫%
• ગ્લુકોમીટર અને ટેસ્ટ સ્ટ્રીપ્સ → ૧૨% થી ૫%
• ચશ્મા → ૧૨% થી ૫%
𝐋𝐞𝐯𝐞𝐥 𝐮𝐩 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐮𝐧 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐮𝐩 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠. 𝐆𝐒𝐓 𝐨𝐧 𝐭𝐨𝐲𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐠𝐞𝐚𝐫 𝐢𝐬 𝐝𝐨𝐰𝐧 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝟏𝟐% 𝐭𝐨 𝟓%. 𝐈𝐭’𝐬 𝐚 𝐰𝐢𝐧-𝐰𝐢𝐧 𝐟𝐨𝐫 𝐲𝐨𝐮. 🏆 #NextGenGST pic.twitter.com/F7hZJ26mLb
— BJP (@BJP4India) September 3, 2025
પોસાય તેવું શિક્ષણ
• નકશા, ચાર્ટ, ગ્લોબ્સ → ૧૨% થી શૂન્ય
• પેન્સિલો, શાર્પનર, ક્રેયોન્સ, પેસ્ટલ્સ → ૧૨% થી શૂન્ય
• નકલો (વ્યાયામ/નોટબુક્સ) → ૧૨% થી શૂન્ય
• રબર (ઇરેઝર) → ૫% થી શૂન્ય
ઓટોમોબાઇલ સસ્તા
• પેટ્રોલ/ડીઝલ હાઇબ્રિડ, LPG, CNG નાની કાર → ૨૮% થી ૧૮%
• ડીઝલ/હાઇબ્રિડ કાર (૧૫૦૦cc, ૪૦૦૦mm સુધી) → ૨૮% થી ૧૮%
• થ્રી વ્હીલર્સ → ૨૮% થી ૧૮%
• મોટરસાયકલ (૩૫૦ સીસી સુધી) → ૨૮% થી ૧૮%
• માલસામાન વાહનો → ૨૮% થી ૧૮%
ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો પર રાહત
• એસી → ૨૮% થી ૧૮%
• ટીવી (૩૨ ઇંચથી મોટું, LED અને LCD) → ૨૮% ૧૮%
• મોનિટર અને પ્રોજેક્ટર → ૨૮% થી ૧૮%
• ડીશવોશિંગ મશીનો → ૨૮% થી ૧૮%
પ્રક્રિયા સુધારા
• ૩ દિવસમાં સ્વચાલિત નોંધણી
• ડેટા વિશ્લેષણ દ્વારા ITC મર્યાદાની ઓળખ
• ૯૦% કામચલાઉ રિફંડ (ઉલટાવેલા ડ્યુટી અને શૂન્ય દરના પુરવઠા પર)