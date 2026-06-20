ST બસોમાં QR-કોડ આધારિત ફીડબેક સિસ્ટમ, ફરિયાદ પર તાત્કાલિક એક્શન

ગાંધીનગર: ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજ્યની જાહેર પરિવહન સેવાઓને વધુ ટેકનો-સેવી, પારદર્શક અને મુસાફર ફ્રેન્ડલી બનાવવા માટે એક ડિજિટલ પહેલ હાથ ધરવામાં આવી છે. ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ (GSRTC) દ્વારા રાજ્યભરમાં મોટા પાયે ‘QR-કોડ આધારિત મુસાફર ફીડબેક સિસ્ટમ’ કાર્યરત કરવામાં આવી છે. સરકારના આ નવતર પ્રયોગને લાખો મુસાફરો દ્વારા ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે અને મુસાફરોએ સરેરાશ ૫ માંથી ૪.૭ સ્ટારનું ઉત્કૃષ્ટ રેટિંગ આપી સરકારની આ સેવાને વધાવી લીધી છે. મુસાફરોની સુવિધા, સલામતી અને સેવાની ગુણવત્તાને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપીને એસ.ટી. નિગમની સેવાઓમાં આ વ્યાપક સુધારો અમલી બનાવ્યો છે.
શું છે સરકારની આ QR-કોડ સિસ્ટમ?
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સરળ ફીડબેક પ્રક્રિયા: મુસાફરો પોતાની મુસાફરી દરમિયાન બસમાં કે ડેપો પર લગાવેલા QR કોડને પોતાના મોબાઇલ ફોનથી સરળતાથી સ્કેન કરી શકે છે.
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ઓનલાઇન રેટિંગ અને ફરિયાદ: સ્કેન કર્યા બાદ મુસાફરો સેવાની ગુણવત્તા અંગે મંતવ્ય આપી શકે છે અને જો કોઈ ફરિયાદ હોય તો તે પણ ડિજિટલ માધ્યમથી સીધી સરકાર સુધી પહોંચાડી શકે છે.
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પાયલોટ પ્રોજેક્ટથી રાજ્યવ્યાપી અમલીકરણ: આ વ્યવસ્થા માર્ચ ૨૦૨૫માં માત્ર પ્રીમિયમ લક્ઝરી બસોમાં અજમાયશી ધોરણે શરૂ કરાઈ હતી. પરંતુ તેના સફળ પરિણામો જોતા સરકારે હવે તેને વ્યાપક સ્તરે અમલમાં મૂકી દીધી છે.
રાજ્યભરમાં ડિજિટલ નેટવર્કનું વિસ્તરણ
ગુજરાત સરકાર દ્વારા આ ડિજિટલ ફીડબેક સિસ્ટમને માત્ર બસો પૂરતી મર્યાદિત ન રાખતા તેનો વ્યાપ વધારવામાં આવ્યો છે:
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રાજ્યના ૧૨૫ બસ સ્ટેશન અને ડેપો કંટ્રોલ પોઈન્ટ્સ પર QR કોડ ઉપલબ્ધ કરાયા છે.
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રાજ્યભરની ૮,૦૦૦થી વધુ બસોમાં આ QR કોડ સિસ્ટમ સક્રિય કરવામાં આવી છે.
૧ માર્ચથી ૧૯ જૂન, ૨૦૨૬ સુધીના સરકારી અહેવાલ મુજબ, આશરે ૩,૧૩,૮૨૪ મુસાફરોએ આ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને પોતાનો પ્રતિસાદ નોંધાવ્યો છે, જે દર્શાવે છે કે જનતા સરકારની આ નવીન ડિજિટલ વ્યવસ્થાથી અત્યંત સંતુષ્ટ છે.
ફરિયાદો પર ઓન-ધ-સ્પોટ એક્શન
આ વ્યવસ્થા માત્ર કાગળ પર ન રહે તે માટે સરકારે ત્વરિત કાર્યવાહીની મજબૂત કડી ગોઠવી છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે,
“સરકાર માત્ર ફીડબેક એકત્રિત નથી કરતી, પરંતુ તેના પર સક્રિય રીતે એક્શન પણ લે છે. મુસાફરોની ફરિયાદો અને સૂચનો સીધા સંબંધિત વિભાગ અને સ્થાનિક બસ ડેપો સુધી તાત્કાલિક પહોંચાડવામાં આવે છે. વિલંબ વિના ચકાસણી કરીને જરૂરી સુધારાત્મક પગલાં સ્થળ પર જ (ઓન-ધ-સ્પોટ) લેવામાં આવે છે.”
ગુજરાત સરકારની આ ટેક્નોલોજી આધારિત પહેલ એ સાબિત કરે છે કે વહીવટમાં સામાન્ય નાગરિકોના અવાજ અને સુવિધાને કેન્દ્રસ્થાને રાખીને રાજ્ય પ્રગતિ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.