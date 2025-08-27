અંબાણી પરિવારે ‘એન્ટિલિયા ચા રાજા’નું ભવ્ય સ્વાગત કર્યુ

દેશભરમાં ગણેશ ઉત્સવની ઉજવણી થઈ રહી છે. દરેક જગ્યાએ ઢોલ અને નાગરા સાથે બાપ્પાનું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે. અનંત અંબાણી અને રાધિકા મર્ચન્ટે પણ ‘એન્ટિલિયા ચા રાજા’નું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું, જેના વીડિયો પણ સામે આવ્યા છે.
આજે દેશભરમાં ગણેશ ચતુર્થી ઉજવવામાં આવી રહી છે. ગણેશ ઉત્સવ પર ભક્તો પંડાલો શણગારે છે અને ઢોલ, સંગીત અને પરંપરાગત રીતરિવાજોથી ભગવાન ગણેશનું સ્વાગત કરે છે. આ તહેવાર બોલીવુડ સ્ટાર્સ દ્વારા પણ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે અને દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ બોલીવુડ સ્ટાર્સ આ ઉત્સવમાં સંપૂર્ણ ભક્તિ અને ભવ્યતા સાથે ભાગ લઈ રહ્યા છે. આ સાથે અંબાણી પરિવારમાં ‘એન્ટિલિયા ચા રાજા’નું પણ ધામધૂમથી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. મુકેશ અંબાણી અને નીતા અંબાણીના નાના પુત્ર અનંત અંબાણીએ પત્ની રાધિકા મર્ચન્ટ સાથે તેમના મુંબઈ સ્થિત ઘર એન્ટિલિયામાં ગણપતિ બાપ્પાનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું, જેના ફોટા અને વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર છવાયેલા છે.
‘એન્ટિલિયા ચા રાજા’ ના સ્વાગતના ઘણા વીડિયો અને તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે, જેમાં રાધિકા મર્ચન્ટ અનંત અંબાણી સાથે જોવા મળી રહી છે. બંને બાપ્પાના સ્વાગતમાં વ્યસ્ત છે અને આસપાસ કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા પણ જોઈ શકાય છે. વીડિયોમાં, અનંત અને રાધિકા બંને પરંપરાગત પોશાકમાં જોવા મળે છે. બંને બાપ્પાનું સ્વાગત કરતા તેમના ઘરની બહાર ઉભા રહેલા જોઈ શકાય છે. બાપ્પાને લઈને જતી ટ્રકને પણ સુંદર ફૂલોથી શણગારવામાં આવી છે.
View this post on Instagram
બાપ્પાના સ્વાગત માટે સમગ્ર એન્ટિલિયાને રંગબેરંગી રોશની અને ફૂલોથી શણગારવામાં આવ્યું છે અને બહાર કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી અને મુંબઈ પોલીસ પણ હાજર હતી. સોશિયલ મીડિયા પર સેલિબ્રિટી પાપારાઝી વિરલ ભાયાણીએ એન્ટિલિયા ચા રાજાના ભવ્ય સ્વાગતનો એક વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં પહેલા અનંત-રાધિકા બાપ્પાનું સ્વાગત કરવા માટે ઉભા જોવા મળે છે અને પછી તેઓ કારમાં બેસીને આગળ વધે છે. બીજા વીડિયોમાં, એન્ટિલિયાની અંદરની ઝલક જોઈ શકાય છે, જેમાં અંબાણી પરિવારની મોટી પુત્રવધૂ શ્લોકા મહેતા બાપ્પાને સ્વાગત કરવા માટે રાહ જોતી જોવા મળે છે.
અંબાણી પરિવારની જેમ, ઘણા બોલિવૂડ સ્ટાર્સે પણ બાપ્પાનું ખૂબ જ ધામધૂમથી સ્વાગત કર્યું. સોનુ સૂદ, ભારતી સિંહ, હંસિકા મોટવાણી, અંકિતા લોખંડે, પરાગ ત્યાગી, યુવિકા ચૌધરી અને અન્ય સ્ટાર્સ પણ ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે બાપ્પાને ઘરે લાવ્યા. તમને જણાવી દઈએ કે, ગણેશ ઉત્સવ 10 દિવસ માટે ઉજવવામાં આવે છે. 27 ઓગસ્ટથી શરૂ થયેલો આ તહેવાર અનંત ચતુર્દશી સુધી ચાલુ રહેશે.